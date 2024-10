Eleições municipais mobilizam voto de 155,9 milhões de eleitores no país

Neste domingo (6), quase 156 milhões de brasileiros são esperados para escolher os gestores das 5.569 cidades brasileiras, nas eleições municipais. Em 2024, são 15.574 candidatos a prefeito, uma média de 2,8 candidaturas por vaga.

No caso das câmaras municipais, são 431.995 candidatos a vereador que disputam um total de 58.444 cadeiras parlamentares. É um contigente 16,6% menor do que na eleição de 2020, quando 518.485 nomes se candidataram ao cargo. O dado é decorrência de uma mudança na lei eleitoral, que obriga que as nominatas dos partidos e federações tenham, no máximo, o mesmo número de candidatos que de cadeiras nos legislativos municipais.

Somente 103 municípios brasileiros, 1,8% do total, poderão ter segundo turno, caso nenhum candidato tenha sido eleito por maioria absoluta (metade mais um dos votos válidos). A regra vale para cidades com mais de 200 mil eleitores aptos a votar. Juntas, essas cidades somam 60,5 milhões de eleitores, 38,8% do eleitorado nacional.

apenas cinco dos 497 municípios gaúchos No Rio Grande do Sul,se enquadram nessa regra: Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria. Juntos, eles concentram 24,8% dos 8.682.558 eleitores do estado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

não há uma disputa real com mais candidaturas únicas Além disso, em 214 municípios brasileiros,: são municípios com candidaturas únicas, em que basta um voto para eleger o prefeito ou prefeita. O RS é o estado brasileiroem 2024: são 43 municípios. Outras 286 têm dois candidatos na disputa. Porto Alegre e Santa Maria são as que tem mais concorrentes no RS: oito e sete candidatos, respectivamente.