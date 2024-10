Urnas começam a ser distribuídas nas seções eleitorais nesta sexta-feira

A realização das eleições para prefeito e vereador em todos os 597 municípios do Rio Grande do Sul exige uma operação logística que envolve etapas diversas e tem como “personagem” central a urna eletrônica.

Nesta sexta-feira (4), as cerca de 30 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas no domingo (6) começarão a ser distribuídas para as 173 zonas eleitorais em todo o RS. A previsão de conclusão é no sábado à tarde.

LEIA TAMBÉM: Conheça os candidatos à prefeitura nos 10 maiores colégios eleitorais do RS

Os equipamentos saem de cerca de 140 depósitos diferentes, junto a cartórios eleitorais, e o transporte é feito por uma empresa terceirizada, contratada pelo TRE-RS. Em Porto Alegre, elas começam a deixar o depósito do TRE às 7h desta sexta.

foi necessária a substituição de mais de 5,8 mil urnas danificadas 57 locais de votação realocados em 27 cidades gaúchas Neste ano em especial, no qual centenas de cidades do RS foram atingidas por excesso de chuvas e inundações,. Parte delas estará presente nas seções dose que serão utilizadas por cerca de 82 mil eleitores.

O carregamento das urnas com os softwares e demais dados necessários ocorreu de 19 a 27 de setembro em todas as zonas eleitorais do estado. Para a eleição em Porto Alegre, foram carregadas 3,3 mil urnas no local em que os equipamentos estão armazenados, em Canoas. Na semana anterior ao pleito, também foi realizada uma inspeção em todas as urnas preparadas, para verificar seu funcionamento e conformidade.

É só depois disso que é iniciada a logística de distribuição das urnas eletrônicas nos respectivos locais de votação e seções eleitorais, realizada normalmente na sexta e no sábado antes da eleição. Segundo a Justiça Eleitoral, essa dinâmica varia em função das necessidades e características de cada zona eleitoral. Em locais mais distantes ou de difícil acesso, o transporte das urnas pode ser feito por helicópteros, aviões e barcos, como na região Norte do País.

De acordo com o órgão, alguns tribunais podem fazer a entrega das urnas aos presidentes de mesa, que cuidam da guarda e montagem das seções eleitorais. Outros fazem o transporte das urnas por rotas, onde são distribuídas. As seções serão montadas no sábado (5), um dia antes da data da eleição.