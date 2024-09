Rio Grande do Sul tem 57 locais de votação realocados em 2024; confira o que mudou

As eleições municipais no Rio Grande do Sul em 2024 terão seções eleitorais e locais de votação realocados em 27 municípios em função da enchente que atingiu diversas regiões do Estado em maio, em um total de 57 locais de votação que reúnem 82 mil eleitores, segundo informações da Justiça Eleitoral.Para conferir as seções que mudaram de endereço, o eleitor deve consultar a página do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), no link “locais de votação”, onde poderá acessar uma tabela com todas as mudanças por município.Em Porto Alegre, as realocações ocorrem em 134 seções, de 19 locais de votação.