Brasil tem recorde de cidades com só um candidato a prefeito; RS lidera ranking

As eleições de 2024 registraram recorde no número de candidaturas únicas nos municípios desde o ano 2000. De todas as cidades brasileiras, 214 apresentam apenas um candidato a prefeito neste ano, número puxado pela liderança do Estado do Rio Grande do Sul.

O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem (IPRI), da FSB Holding, a partir dos dados coletados do portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A pesquisa foi obtida pelo Broadcast Político.

De acordo com os dados, cerca de 108 municípios tiveram, em mais de uma vez, apenas um candidato concorrendo à prefeitura entre 2000 e 2024. Ao longo desses anos, o Rio Grande do Sul também lidera entre os Estados com maior número de chapa única - cenário que se repete em 2024.

Entre 2000 e 2024, o território gaúcho foi o que mais apresentou cidades que repetem a candidatura única. Segundo o levantamento, 36 cidades gaúchas tiveram, em mais de uma eleição, apenas um candidato concorrendo. O ranking de repetição é seguido pelo Paraná, com 15 municípios; São Paulo, com 12, e Minas Gerais, com 11.

O município de Mato Queimado (RS) é a cidade que lidera com o maior número de eleições com apenas um candidato à prefeitura. A história repetiu-se na cidade por 20 anos, entre 2000 e 2020. Nas eleições de 2024, porém, em vez de um candidato, haverá dois nomes disputando o pleito.

Segundo a pesquisa, o pleito de 2024 será a eleição que mais registrou chapa única desde 2000. São 214 municípios com apenas um candidato a prefeito. Esse número representa mais que o dobro do registrado em 2020, que foi de 106 municípios. O ano que teve menor número de cidades com chapa única foi 2004, com 80 cidades, seguido de 2016, com 95 municípios.

Em 2024, o Rio Grande do Sul se destaca como o Estado que mais registra candidaturas de chapa única nas eleições, com 43 cidades. Em segundo lugar, está Minas Gerais, com 41 candidatos desse perfil.

Para o sócio-diretor do IPRI Marcelo Tokarski, "uma disputa eleitoral pressupõe debate de ideias para que os cidadãos de cada município reflitam sobre as propostas apresentadas pelos candidatos em áreas importantes como educação, saúde, transporte, saneamento.". "Em cidades em que apenas um único candidato concorre, a população perde essa oportunidade por não haver múltiplas propostas a serem analisadas", avaliou Tokarski.

"Muito da beleza do debate eleitoral está nesse embate saudável para os brasileiros escolherem quais as proposições que mais acreditam para aumentar sua qualidade de vida", acrescentou.