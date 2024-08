Proporção de pardos cresce 37% entre candidatos a vereador no RS

A proporção de candidaturas a vereador de pessoas que se classificam como pardas tiveram um aumento significativo nas eleições no Rio Grande do Sul em 2024 – os concorrentes cresceram 37,3% em relação ao pleito municipal em 2020. Se nas eleições passadas eram 1.966 candidatos a vereador pardos, nessa edição, são 2.303, representando 8,76% do total de concorrentes às câmaras municipais gaúchas.

Na eleição majoritária, pardos saíram de 2,22% dos candidatos a prefeito, em 2020, para 4,13% em 2024. Os dados estão disponíveis nos canais digitais do Tribunal Superior Eleitoral.

Ainda que haja um contingente de novos candidatos representando a cor no pleito, um levantamento publicado nesta segunda-feira (19) pelo jornal O Globo, apurou que quase 40 mil candidatos alteraram a autodeclaração de cor ou raça na disputa deste ano. Um deles, segundo a matéria é o próprio candidato à reeleição à prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB).

No caso dos concorrentes a vereador autodeclarados pretos, se em 2020 esse montante era de 1.973 nomes, agora o total diminuiu para 1.777. Apesar de haver menos candidaturas, proporcionalmente houve um crescimento: em 2020 os pretos eram 6,4% dos candidatos, agora diminuíram para 1.777, 6,76% do total.

Cresceram também proporcionalmente esse ano tanto as candidaturas de indígenas e amarelos (orientais), que passaram, respectivamente, de 0,42% e 0,07% em 2020, para 0,49% e 0,09 dos candidatos a vereador no RS em 2024.

As únicas candidaturas que diminuíram em números totais e proporcionais foi a de nomes autodeclarados brancos: em 2020 eram 26.627 candidatos no Rio Grande do Sul, 86,36% do total, e agora são 22.014, representando 83,7% do total de nomes registrados para concorrer. A proporção de brancos, portanto, teve uma queda de 3,08% em relação às eleições municipais passadas.

Ainda assim, a representação branca entre os candidatos aos parlamentos municipais ainda vai além da presença de outras cores e raças na população gaúcha. O último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, constatou que a população do RS é composta de 78,42% de brancos, 14,67% de pardos, 6,52% de pretos, 0,31% de indígenas e 0,07% de amarelos.

Porto Alegre também seguiu a mesma tendência verificada nos números estaduais: as candidaturas a vereador de brancos diminuíram, passando de 73,43% para 68,69%; pardos saíram de 7,29% para 11,57%; pretos saíram de 18,61% para 18,6%; indígenas, que eram 0,22%, passaram para 0,57%, e amarelos, que representavam 0,34%, agora são apenas 0,19% das candidaturas.