Sebastião Melo e Maria do Rosário fazem corpo a corpo no 1º domingo de campanha

O primeiro domingo da campanha para a prefeitura de Porto Alegre colocou os candidatos em contato direto com os eleitores, a céu aberto. Os dois principais palcos de ações tanto de concorrentes à Câmara Municipal tanto dos nomes majoritários, os parques da Redenção e Parcão, o Parcão, tiveram a presença dos dois principais antagonistas do pleito deste ano: respectivamente Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB). Ambos tinham agenda marcada para as 10h da manhã.

Já no horário marcado da agenda, Melo esteve o tempo todo acompanhado de sua vice, Betina Worm (PL). Os dois, ladeados por apoiadores e militantes de diversos candidatos a vereadores de seu campo político, fizeram um “adesivaço” na esquina da Avenida Goethe com a Rua Mostardeiro, pessoalmente colando adesivos nos carros que se aproximavam e abraçando e tirando foto com eleitores que passavam a pé.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, Melo destacou que o papel da campanha é “dialogar com a população”. “No nosso caso, justificar as decisões que tomamos nesses quase quatro anos, mostrar os avanços que a cidade teve e apontar um caminho para o futuro”, disse.

Em outro momento, Melo e Betina subiram na caçamba de uma camionete para discursar. Em sua fala, o prefeito disse aos apoiadores presentes que “a campanha política é um momento de elevação da democracia, que lutamos para que acontecesse. Não é momento de xingamento, nem de ferir biografias”.

Já no Parque Farroupilha, Maria do Rosário chegou por volta das 11h na esquina das avenidas João Pessoa e José Bonifácio. Antes disso, apoiadores empunhavam bandeiras de diversos candidatos dos partidos da coligação, e distribuíam panfletos e adesivos nos arredores da Praça do Expedicionário. Em meio a essa movimentação, apoiadores de candidatos à vereança de partidos como Cidadania, Podemos e PL também circulavam no parque, distribuindo panfletos e adesivos.

Rosário conversou e tirou fotos com diversas pessoas, e esteve acompanhada da vice, Thamyres Filgueira (PSOL) e de diversos nomes tradicionais do PT, como o ex-prefeito Raul Pont, os ex-governadores Olívio Dutra e Tarso Genro, o ministro extraordinário da reconstrução do RS, Paulo Pimenta, além do ex-prefeito José Fortunati, de quem Sebastião Melo foi vice, e que vem apoiando a candidatura da petista.

A deputada federal avaliou, falando ao Jornal do Comércio, que a campanha “já está bastante participativa. Eu estou recebendo propostas das pessoas das comunidades, em em praticamente todas já temos núcleos de trabalho”, contou. Nesta semana, a petista disse que iniciará as visitas aos bairros da Capital.

Atrito durante a caminhada teve intervenção da BM

Durante a caminhada, um atrito iniciado por um candidato a vereador do partido Novo, Klaus Schuch, teve intervenção pontual da Brigada Militar. Ainda no início da ação de campanha, o candidato caminhava ao longo dos apoiadores de Rosário gritando insultos que envolviam as eleições na Venezuela, e agitava o que parecia ser uma carteira de trabalho. Para evitar que militantes respondessem às provocações, o deputado estadual petista Leonel Radde foi ao encontro do homem para afastá-lo do grupo. O imbróglio terminou com o candidato sendo retirado dos arredores da caminhada por um brigadiano.