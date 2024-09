Betina Worm quer estreitar relações do município com o empresariado

O Jornal do Comércio encerra nesta quarta-feira (25) a série de entrevistas aos candidatos à vice-prefeitura de Porto Alegre com Betina Worm (PL), que concorre junto do atual prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB). Betina afirma nesta entrevista que pretende utilizar na gestão municipal da experiência que adquiriu em administração pública ao longo dos 25 anos que serviu ao Exército. Na quarta-feira passada foi veiculada entrevista com Tamyres Filgueira (PSOL), candidata a vice de Maria do Rosário (PT), e nas anteriores com Thiago Duarte (União Brasil), que está ao lado de Juliana Brizola (PDT), e com Raqueli Baumbach (Novo), que concorre com Felipe Camozzato. Jornal do Comércio - Qual será seu papel como vice-prefeita? Eu vejo a prefeitura como uma máquina administrativa bastante complexa, porque ela interfere em vários aspectos dentro da cidade - saúde, segurança, mobilidade urbana, relações com programas sociais. Então, eu vejo como uma grande empresa onde se administra o recurso, que no caso é do cidadão, público, e este recurso tem que ser muito bem cuidado. Como tenho muita experiência em gestão pública por ter trabalhado no Exército durante todo esse tempo, eu acho que isso é uma grande soma. Eu tenho muita vontade de estreitar a relação com o empresariado, com quem quer investir.JC - Qual marca pretende deixar em Porto Alegre? Eu gostaria de deixar mais ou menos a marca que deixei no Exército, porque eu sempre fui muito bem avaliada dentro de todas as funções que me deram. Eu não tenho nenhuma mácula na minha carreira, e 25 anos de Exército é bastante tempo para que aconteçam coisas não tão ideais. Então eu gostaria de ser muito bem avaliada pela população como uma pessoa atuante em prol dos interesses do município e uma pessoa que sempre deu transparência ao contato, à comunicação, ao acesso. Acho que é uma marca de honestidade e transparência. Nós vamos ter grandes desafios ainda na cidade, não há sombra de dúvida, e eu tenho a convicção de que a gente vai conseguir superar, porque tudo que eu fiz na minha vida foi muito bem feito. Então, eu acredito que não vai ser diferente na prefeitura.