Candidatos à prefeitura de Porto Alegre gastaram R$ 10,3 milhões com divulgação até agora

prestação parcial das contas diferentes patamares de despesas com itens de divulgação. Enquanto candidatos pequenos gastam principalmente com a produção de material impresso, como panfletos e adesivos, e impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, os concorrentes a quem se destina a maior fatia de recursos dos partidos e do fundo de campanha, também precisam reservar grandes somas para a produção de programas de TV e Rádio, produção musical, contratação de equipes de marketing e até de atores. O gasto específico na divulgação representa um montante de R$ 10,3 milhões. dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre neste ano, publicadas no domingo (15) pelo Tribunal Superior Eleitoral, revelou. Enquanto candidatos pequenos gastam principalmente com a produção de material impresso, como panfletos e adesivos, e impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, os concorrentes a quem se destina a maior fatia de recursos dos partidos e do fundo de campanha, também precisam reservar grandes somas para a produção de programas de TV e Rádio, produção musical, contratação de equipes de marketing e até de atores.

LEIA TAMBÉM: Concorrência à Câmara de Porto Alegre é de quase 15 candidatos por cadeira

Entre os três candidatos melhor colocados nas pesquisas, essas rubricas representam 96% do total de todos as candidaturas, segundo um levantamento do Jornal do Comércio utilizando as despesas informadas pelos candidatos à Justiça Eleitoral. As rubricas mais caras são TV, rádio e vídeo, a realização de pesquisas eleitorais, e a contratação de equipes de marketing e do chamado marqueteiro, que coordena a estratégia política das candidaturas os números podem mudar, com a inclusão de mais despesas de cada concorrente. de todos as candidaturas, segundo umutilizando as despesas informadas pelos candidatos à Justiça Eleitoral. As rubricas mais caras são TV, rádio e vídeo, a realização de pesquisas eleitorais, e a contratação de equipes de marketing e do chamado. Como são prestações parciais, até o fim da campanha para o primeiro turnode cada concorrente.

Maria do Rosário : foram até agora R$ 4.657.036,90, dos quais a produção de rádio e TV é o custo mais vultoso, representando 32,5% dos gastos gerais. Os serviços contratados pela petista inclui também o impulsionamento de conteúdo, pesquisas eleitorais, produção de impressos e adesivos, agência de marketing, sonorização e iluminação, e criação publicitária. Com o maior gasto parcial declarado até agora,: foram até agora, dos quais a produção de rádio e TV é o custo mais vultoso, representando 32,5% dos gastos gerais. Os serviços contratados pela petista inclui também o impulsionamento de conteúdo, pesquisas eleitorais, produção de impressos e adesivos, agência de marketing, sonorização e iluminação, e criação publicitária.

Juliana Brizola , com quase metade dos recursos gerais gastos somente na produção dos programas, que custaram R$ 1.830.550,00. Outros serviços relacionados à divulgação incluem impressos, pesquisas, impulsionamento, jingle, eventos, e a contratação de equipes de marketing e do marqueteiro da campanha. Em segundo lugar,, com quase metade dos recursos gerais gastos somente na produção dos programas, que custaram R$ 1.830.550,00. Outros serviços relacionados à divulgação incluem impressos, pesquisas, impulsionamento, jingle, eventos, e a contratação de equipes de marketing e do marqueteiro da campanha.

Sebastião Melo na prestação parcial de gastos de divulgação, com R$ 2.075.160,00 direcionados à área. Rádio e TV representam 43% das despesas gerais, com R$ 852.000,00. Impressos, pesquisas, adesivos, impulsionamento e gastos com profissionais da área – a candidatura não contratou um marqueteiro externo para a elaboração de estratégias – equivalem aos demais gastos. na prestação parcial de gastos de divulgação, com. Rádio e TV representam 43% das despesas gerais, com R$ 852.000,00. Impressos, pesquisas, adesivos, impulsionamento e gastos com profissionais da área – a candidatura não contratou um marqueteiro externo para a elaboração de estratégias – equivalem aos demais gastos.

Felipe Camozzato na divulgação da candidatura. Dentre eles, ainda assim, utiliza um serviço contratado pelos candidatos maiores: o custo do marqueteiro da campanha é de R$ 121.600,00, cerca de 40% do total alocado para a divulgação. O deputado estadual também contratou empresa de marketing e para a produção de jingle, além de impulsionamento, impressos, produção de eventos, fotos, e outros. No caso dos candidatos considerados “nanicos” por não contarem com tempo de TV e, portanto, menos recursos públicos, o patamar de despesas é bem menor.na divulgação da candidatura. Dentre eles, ainda assim, utiliza um serviço contratado pelos candidatos maiores: o, cerca de 40% do total alocado para a divulgação. O deputado estadual também contratou empresa de marketing e para a produção de jingle, além de impulsionamento, impressos, produção de eventos, fotos, e outros.

Luciano Schafer para propagandear sua candidatura se limitam à produção de impressos e adesivos, com um custo de R$ 31.728,00, 70% dos gastos totais. Fabiana Sanguiné utilizados em impressos e adesivos, e no impulsionamento de mensagens. Carlos Alan em impulsionamento e impressos. As despesas depara propagandear sua candidatura se limitam à, 70% dos gastos totais.utilizados em impressos e adesivos, e no impulsionamento de mensagens.em impulsionamento e impressos.