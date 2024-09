Candidatos à prefeitura de Porto Alegre já gastaram R$ 11,8 milhões

O Tribunal Superior Eleitoral publicizou ontem, por meio do site DivulgaCandContas, a prestação parcial de contas dos candidatos nas eleições municipais de 2024, obrigatória também para partidos políticos. O prazo final para apresentação das contas parciais venceu na sexta-feira, com informações sobre as movimentações financeiras e estimáveis até 8 de setembro, com a identificação de doadores e fornecedores, e o detalhamento de receitas e despesas. O limite de gastos para cada candidato a prefeito em Porto Alegre é de R$ 8.654.540,88.

os oito candidatos à prefeitura da Capital já gastaram um total de R$ 11.857.517,52, e registrou uma receita de R$ 22.063.920,49. O único candidato que declarou não ter tido despesas foi Carlos Pontes Até agora,, e registrou uma receita de R$ 22.063.920,49. O único candidato que declarou não ter tido despesas foi(PCO), que também não indicou nenhuma entrada de receitas em sua prestação de contas.

Maria do Rosário : R$ 5.611.575,70, a maior parte, 33%, destinada à produção de programas de rádio e televisão. A petista também teve até o momento a maior fatia de recursos recebidos: R$ 8.978.219,66, a maior parte oriunda dos diretórios nacionais e estaduais do PT e do PSOL da vice Tamyres Filgueira.

A 2ª maior despesa pertence a Juliana Brizola (PDT), que declarou parcialmente já ter gasto um total de R$ 3.681.546,00, também principalmente gastos com os programas veiculados no Horário Eleitoral Gratuito, que representam 49,7% das despesas. Nas receitas, a pedetista está em 3º lugar, tendo recebido até agora um total de R$ 4.709.000,00, quase tudo enviado pelas direções nacional e estadual do PDT.

Sebastião Melo , com R$ 1.970.373,50, também gastos principalmente com rádio e tv, que são 43,2% do total. O emedebista tem o 2º volume de receitas, com R$ 7.676.400,15 enviados tanto pela direção nacional de seu partido, quanto pelo PL, da vice Betina Worm.

4º lugar em despesas e receitas, Felipe Camozzato . Como não participa do Horário Eleitoral Gratuito, o deputado estadual tem a principal fatia das despesas, 68,5%, utilizada na rubrica "serviços prestados por terceiros", nas quais estão inclusas uma consultoria e uma empresa de comunicação. Nas receitas, Camozzato já recebeu R$ 512.646,08, dos quais 66,6% vêm do partido, e o restante de doadores pessoa física e financiamento coletivo.

Luciano Schafer , e já teve despesas parciais de R$ 57.247,60, destinados principalmente aos materiais impressos, que representam 57,4% do total. O total das receitas parciais do candidato, R$ 85.924,60, vem das direções nacional e municipal da Unidade Popular, partido de Schafer.

Fabiana Sanguiné , a maior parte usada para serviços prestados por terceiros. A maior parte dos R$ 71.430,00 em receitas – também representando o 6º lugar, vem da direção nacional de sua sigla.