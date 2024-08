Quem são os marqueteiros das campanhas à prefeitura de Porto Alegre

Por trás dos jingles, slogans, adesivos e até da postura e das falas dos candidatos às eleições frequentemente há um profissional que poucas vezes aparece diante dos holofotes: o marqueteiro, responsável por coordenar as ações de campanha e traçar as estratégias usadas pelos concorrentes para tentar vencer a disputa.

No caso de Porto Alegre, os quatro candidatos na dianteira das pesquisas eleitorais contam com o trabalho de profissionais com diferentes formações e bagagem profissional.

O mais jovem deles é Luiz Otávio Prates, coordenador de comunicação da campanha de reeleição do prefeito Sebastião Melo (MDB). Com 35 anos, Prates é jornalista formado pela Universidade Franciscana em Santa Maria, onde começou sua trajetória em campanhas em 2012. “Eu atuei na reeleição do então prefeito Cezar Schirmer (MDB) e integrei a campanha de para a reeleição do ex-governador José Ivo Sartori em 2018”, conta. Depois de trabalhar em campanhas no interior do Estado, vinculado a uma empresa de marketing político, Prates assumiu, em julho de 2021, como secretário de Comunicação da prefeitura de Porto Alegre, de onde se desligou para atuar na atual campanha do emedebista.

Prates não se identifica com a figura do “marqueteiro”. “Nossa estrutura, desde a eleição passada, em 2020, é de ter uma equipe multidisciplinar, com criativos, e ouvindo muito, também, as lideranças políticas da composição”, explica.

No caso de Juliana Brizola (PDT), as estratégias de exposição da ex-vereadora e deputada estadual passam por um carioca que vive em São Paulo: Paulo Loiola, de 38 anos. Administrador, com mestrado em gestão pública pela Fundação Getulio Vargas. “Desde 2016, fiz mais de 60 campanhas em todo o país”, enumera.

Ele é sócio-proprietário da Baselab, agência que esteve por trás de campanhas de nomes como o da deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP), agora candidata à prefeitura de São Paulo e o do prefeito pedetista de Cabo Frio (RJ), José Bonifácio.

A campanha de Maria do Rosário (PT) para a prefeitura da Capital está a cargo do paulista Halley Arrais, sócio da Agência Urissanê. O profissional, em seu site, coloca-se como “estrategista e consultor de comunicação política”, com experiência de “mais de 10 anos em campanhas presidenciais, estatais e municipais no Brasil e na América Latina, que incluíram, por exemplo, a coordenação-geral de comunicação campanha de Edegar Pretto (PT) ao governo do Rio Grande do Sul em 2022 e do paraguaio Efraín Alegre à presidência do Paraguai em 2023.

Como coordenador de estratégia digital, trabalhou para a pré-candidatura de Gustavo Petro para a presidência da Colômbia em 2021. Arrais é formado pela Universidade Metodista de São Paulo em Publicidade e Propagada e cursou o Máster em Assessoria de Imagem e Consultoria Política pela Universidad Camilo José Cela, na Espanha.

O mais velho da turma de marqueteiros é Gabriel Corrêa. Com 54 anos, ele é formado em publicidade e propaganda pela Unisinos. “Está sendo muito legal fazer essa campanha para o Novo, que é a minha primeira para o partido”, revela o publicitário formado pela Unisinos, e responsável pelas estratégias de divulgação do deputado estadual Felipe Camozzato na disputa pela prefeitura de Porto Alegre.

Corrêa tem uma trajetória que já serviu a políticos de todos os matizes. Além de ter trabalhado nas duas campanhas de Eduardo Leite (PSDB) ao governo do Estado e ter levado Lucas Redecker (PSDB) a ser o segundo mais votado na eleição de 2014 para a Assembleia Legislativa do RS, o publicitário também já trabalhou em 2006 para Manuela d’Ávila (PCdoB) e Alexandre Padilha (PT), nas respectivas campanhas para a Câmara dos Deputados, trabalhando exclusivamente com marketing político desde 2004.

É a expertise desses profissionais que poderá fazer diferença na performance dos postulantes à prefeitura e que levará somente dois nomes ao segundo turno, e um único vencedor que ocupará o Paço Municipal.