Assembleia Legislativa instala comissão especial para analisar atuações de CEEE e RGE

Foi instalada na manhã desta terça-feira (27) pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Brito (PP), a Comissão Especial para Analisar a Atuação das Concessionárias de Energia Elétrica no Rio Grande do Sul. O ato de instalação ocorreu na Casa da Assembleia, na Expointer, e tem o objetivo de investigar as ações da CEEE Equatorial e Rio Grande Energia (RGE) no âmbito do temporal de janeiro de 2024. O colegiado será presidido pelo deputado Edivilson Brum (MDB), que propôs a matéria no parlamento. A aprovação da proposta, em 13 de agosto, ocorreu após bancadas de oposição ao governo Eduardo Leite (PSDB) proporem, ainda no primeiro mês do ano, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação das concessionárias, mas restou apenas uma assinatura das 19 necessárias para a instalação da CPI. Conforme Brum, a comissão especial tem o propósito “claro e objetivo” de resolver os problemas de energia evidenciados pelo episódio climático ocorrido no início do ano, mas também poderá avaliar situações ocorridas nas enchentes de maio. O emedebista anunciou que, após a realização de audiências públicas macrorregionais, o trabalho será realizado diretamente com as concessionárias “para dar as respostas que a sociedade exige”. O presidente da Assembleia Adolfo Brito afirmou que a instalação da comissão especial será para auxiliar na resolução de um problema que afeta a população e o setor produtivo gaúcho. “Para reconstruir o Rio Grande, precisamos de energia de qualidade. A comissão terá a missão de verificar os problemas, analisar os planos de investimentos das concessionárias e apontar soluções para muitos aspectos que precisam ser melhorados”, apontou o parlamentar.