Fiergs apresenta prioridades legislativas da indústria para deputados gaúchos

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) apresentou nesta segunda-feira (7) a deputados estaduais gaúchos a Agenda Legislativa 2025, em que a entidade se posicionou sobre 73 projetos de lei que estão em tramitação no Parlamento e que tem impacto para a indústria do Estado.



“A Agenda Legislativa da Indústria é um documento essencial, construído com a participação dos conselhos temáticos e com 107 sindicatos filiados à Fiergs”, destacou o presidente da Fiergs, Claudio Bier. O dirigente ainda ressaltou que o setor é composto por 52 mil indústrias, que representam 26,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul.



A Agenda descreveu os 73 projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e que impactam a indústria gaúcha. Também apresentou um posicionamento da Fiergs para cada uma das matérias, podendo ser de convergência, convergência parcial ou divergência. As propostas são divididas em sete grupos: Agroindústria, Infraestrutura, Inovação e Tecnologia, Meio Ambiente, Relações do Trabalho, Sistema Tributário e Setoriais.

"Agora é a vez de reforçar o nosso diálogo com a Assembleia Legislativa. A Agenda traz posicionamentos objetivos, temas críticos para as nossas empresas e com espírito de colaboração. O Sistema Fiergs está inteiramente disponível para ser consultado", disse Bier.

Diversos parlamentares de quase todos os partidos que compõem a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul receberam o documento nesta segunda-feira (7), em reunião-almoço ocorrida na sede da Fiergs.



Na oportunidade, o presidente do parlamento gaúcho, Pepe Vargas (PT), afirmou que a apresentação da pauta legislativa da Fiergs dá aos deputados a dimensão de quais são os elementos centrais para o desenvolvimento do setor no Rio Grande do Sul.

“Não há país, território ou região que tenha um desenvolvimento econômico e social adequado sem uma indústria forte. Então políticas públicas que venham a pensar o fortalecimento da indústria, políticas públicas que permitam a ampliação dos investimentos do setor industrial são fundamentais”, disse Pepe.

Os deputados estaduais gaúchos voltam a se reunir nesta terça-feira (8), em sessão deliberativa na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na pauta, está prevista a votação de quatro projetos de lei.