Frente Parlamentrar contra os pedágios é instalada na Assembleia Legislativa do RS

Foi instalada nesta terça-feira (1º), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a Frente Parlamentar contra os pedágios, uma iniciativa do deputado Paparico Bacchi (PL). O grupo é formado por 23 parlamentares do Estado.Na solenidade de instalação, Bacchi criticou os pedágios das rodovias gaúchas e disse que a Frente busca convencer o governo do Estado a rever a proposta de concessão do chamado bloco 2, que compreende estradas das regiões Norte e do Vale do Taquari. "Queremos sensibilizar o Governo para que não haja pedágio, que o Governo mude o foco sobre esta questão e que coloque os recursos de 1,3 bilhão de reais do Funrigs para o melhoramento das rodovias, sem pedágio", apontou o parlamentar.