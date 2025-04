Tiago Simon é empossado deputado estadual do Rio Grande do Sul

Assumindo a cadeira de Edivilson Brum (MDB), que deixa o cargo de deputado estadual para ser secretário da Agricultura do RS, o suplente Tiago Simon (MDB) foi empossado nesta quinta-feira (10) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O emedebista retorna ao Parlamento após ter sido eleito para mandatos em 2014 e 2018.

Tiago Simon é filho do ex-governador e ex-senador gaúcho Pedro Simon, uma das principais lideranças do MDB a nível estadual. Na Assembleia, ele já presidiu as comissões de Economia, Educação, Ética e Constituição e Justiça.



O parlamentar reempossado também atuou na prefeitura de Porto Alegre na gestão anterior de Sebastião Melo (MDB). Ocupou a presidência da extinta Fundação de Assistência Social e Cidadania entre fevereiro de 2023 e julho de 2023 e, posteriormente, assumiu a Secretaria Extraordinária do Trabalho e Qualificação Profissional.