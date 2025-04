MDB busca aproximação com PL e PP visando disputa ao Piratini em 2026

Com o objetivo de lançar o vice-governador gaúcho Gabriel Souza (MDB) para a disputa ao Piratini nas eleições de 2026, o presidente do MDB no Rio Grande do Sul, deputado estadual Vilmar Zanchin, se reuniu nos últimos dias com dirigentes de outros partidos para abrir os diálogos sobre as candidaturas. Na última sexta-feira (4), Zanchin se encontrou com Giovani Cherini, presidente estadual do PL, e nesta segunda-feira (7) a reunião foi com Covatti Filho, que preside o PP no Rio Grande do Sul. Conforme Zanchin, não houve definições a partir das reuniões, e novos encontros com quadros destas siglas ainda devem ser agendados. "Cada partido tem sua estratégia e seu tempo, mas estamos iniciando esse diálogo com vistas a construir um programa que atenda os interesses de todos. Ainda é um movimento inicial, mas iremos atuar para identificar convergências e amadurecer essa aproximação com o objetivo de formar uma futura coligação que sustente um projeto de desenvolvimento para o RS", disse o dirigente. Ainda de acordo com o emedebista, está descartada, neste momento, a candidatura ao Piratini do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). “Vai cumprir o mandato”, afirmou o dirigente, que também confirmou Gabriel Souza como principal quadro do MDB para disputar o governo do Estado no ano que vem.