Gaúchos do PT se reunirão em Brasília para debater eleições de 2026

A pouco mais de um ano e meio das eleições gerais de 2026, os partidos políticos já iniciam os preparativos e articulam quem serão os candidatos às majoritárias. Neste sentido, gaúchos do Partido dos Trabalhadores (PT) devem se reunir nesta quarta-feira (26), em Brasília, para traçar estratégias para o pleito que se aproxima.



Devem estar presentes no encontro o deputado federal e ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, e o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, além de outros integrantes da sigla.



Para 2026, o mais cotado para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul é Pretto, que disputou o Piratini em 2022 e acabou derrotado em primeiro turno, após registrar 2.491 votos a menos que Eduardo Leite (PSDB), que posteriormente se consagaria vencedor no pleito disputado contra Onyx Lorenzoni (PL).

Já na corrida ao Senado, que no ano que vem serão dois eleitos, há a perspectiva de que Pimenta concorra pelo PT com o objetivo de substituir Paulo Paim, que é senador pelo Rio Grande do Sul desde 2003 e já anunciou que não será candidato em 2026. Pimenta alcançou protagonismo ao comandar a Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul após a catástrofe climática das cheias de maio passado.



Conforme afirmou à reportagem o deputado estadual gaúcho Adão Pretto, que é irmão de Edegar, cerca de “75%" dos integrantes do PT gaúcho apoiam a candidatura do atual presidente da Conab ao Piratini. Nas tratativas internas do partido, o parlamentar acredita que em breve haverá consenso para que Pretto concorra ao governo do Estado.