Assembleia criará comissão para investigar atuação de CEEE e RGE no temporal de janeiro

Os deputados estaduais gaúchos aprovaram por unanimidade nesta terça-feira (13) um requerimento de instalação de Comissão Especial para avaliar a atuação da CEEE Equatorial e da RGE no temporal que atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre e outras áreas do Estado em janeiro. A matéria é de autoria do deputado Edivilson Brum (MDB).

Alguns dias após o temporal, parlamentares de oposição ao governo Eduardo Leite (PSDB) tentaram instalar Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as companhias de energia, mas restou apenas uma assinatura para alcançar as 19 necessárias para criação de CPI.



Agora, com a criação da Comissão Especial, as bancadas devem indicar os representantes. “Tão logo sejam formados estes nomes, nós vamos discutir um plano de trabalho e forma conjunta”, afirma o autor do requerimento. Edivilson Brum ainda completa: “Vamos fazer a lista de quem a gente vai convidar. Diferente da CPI que convoca, nós convidamos. Agora, se não vierem isso mostra a nós parlamentares que o caminho deve ser outro que não a Comissão Especial”.



Edivilson Brum argumenta que a motivação de criar Comissão Especial foi para evitar que se politize a discussão. "A CPI se tornaria muito mais um assunto político, sob efeito de luzes da imprensa, do que efetivamente a solução dos problemas", disse o parlamentar.



O líder da bancada do PT na Assembleia, deputado Miguel Rossetto (PT), avalia que o movimento da base do governo de não assinar CPI e criar Comissão Especial ocorreu porque esta segunda teria menores poderes de investigação. “É lamentável que a orientação de Eduardo Leite foi por rejeitar uma proposta feita em janeiro deste ano para a instalação de uma CPI, que tem poderes de investigação e convocação profundos para avaliar o péssimo serviço da empresa CEEE Equatorial”, afirmou Rossetto.



O petista também teceu críticas à privatização da companhia de energia. O Grupo Equatorial arrematou a CEEE em leilão no ano de 2021.