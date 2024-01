Leite diz que CEEE melhorou após privatização e critica ‘politização’

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) disse que a CEEE melhorou após a privatização, criticou a politização do tema da falta de energia elétrica após o forte temporal que atingiu o Estado na última terça-feira (19) e disse que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa é o “último” dos instrumentos. O tucano fez um pronunciamento em coletiva de imprensa após reunião fechada com a diretoria da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), no final da tarde desta sexta-feira (19), onde comentou sobre possível cassação da concessão. “Depois de privatizada ela (CEEE) começou a melhorar, mas muito insuficiente essa melhoria”, afirmou o governador do Estado. “Vamos lá para 2012, 2014, quando o governo do Estado era do PT, tinha a companhia pública, houve temporais e ficaram dois, três dias aqui sem energia elétrica milhares de consumidores. Claro que a indignação se dá com o fato presente e as pessoas perdem a lembrança daquele tempo em que a companhia pública não estava conseguindo cumprir a contento seu papel”, continuou. Questionado sobre uma possível cassação da concessão do Grupo Equatorial, que arrematou a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) em leilão no ano de 2021, disse que os problemas não são exclusivos dessa concessão. “Nós não temos apenas problemas na CEEE Equatorial. A RGE (Rio Grande Energia) tem tido muita dificuldade de fazer as religações também. Aliás, a CEEE conseguiu ser até mais rápida na religação de clientes. A RGE tinha 700 mil clientes sem energia no pico, a CEEE teve 600 mil. A CEEE já baixou dos 100 mil e a RGE não conseguiu chegar ainda abaixo de 130 mil com interrupção no fornecimento de energia”, disse Leite. O governador também foi questionado a respeito do pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da CEEE Equatorial, que já foi protocolado pela bancada petista na Assembleia Legislativa. Para o tucano, esse é o “último” instrumento. “Nós temos instrumentos. Uma CPI na Assembleia é o último deles. Temos agência de regulação, tem acompanhamento do Ministério Público, órgãos de fiscalização, Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) já que é um serviço concedido pela União. Tem instrumentos para pressionar as companhias a cumprirem seu papel antes de transformar isso num debate político daqueles que têm visão ideológica diferente e que querem fazer as críticas”, afirmou o chefe do Executivo gaúcho.