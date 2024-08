Projeto com mudanças na segurança pública deve ser protocolado nesta quinta na Assembleia

Após reunião do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) com deputados da base aliada na manhã desta quinta-feira (8), bastidores da Assembleia Legislativa do RS indicam que projeto de lei complementar ao de reestruturação de carreiras – sancionado na semana passada - será protocolado no parlamento em regime de urgência por volta das 17h desta quinta e autuado na sexta-feira (9). A proposta deve contemplar setores da segurança pública estadual. Para a matéria ir à votação em plenário, é necessário de acordo unânime de líderes das bancadas. Além de projeto para a segurança pública, o encontro de Leite com parlamentares nesta quinta tratou de uma proposta de mudanças na Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), mas esta deve ser encaminhada à Assembleia posteriormente. Alguns dos itens de que devem constar no projeto de lei complementar da segurança pública já foram antecipados pelo governo do Estado. Entre eles, se destacam o sobreaviso remunerado para a Polícia Civil, a extinção do Nível III da carreira de soldados da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, a geração de funções gratificadas em setores da segurança pública, a equiparação da amplitude de carreiras do Instituto Geral de Perícias e a ampliação no quadro de agentes penitenciários.