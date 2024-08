Juliana Brizola será candidata à prefeitura de Porto Alegre; Thiago Duarte compõe a chapa

Será anunciada publicamente nesta quinta-feira (1º) a chapa para disputar a prefeitura de Porto Alegre liderada por Juliana Brizola (PDT) com o deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil) de vice. A confirmação da candidatura ocorrerá na sede do União Brasil em Porto Alegre, às 14h30min. Duarte afirma que a sua candidatura com Brizola se apresenta como terceira via aos já anunciados candidatos ao Paço Municipal Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT), que estão à frente dos demais adversários nas pesquisas eleitorais. “O União Brasil e o PDT chegaram a um consenso de que é fundamental formarmos uma chapa para criarmos em Porto Alegre a terceira via, que tem o objetivo de fugir da polarização estéril entre direita e esquerda”, afirmou o parlamentar. O deputado ainda completou: “O nosso objetivo é discutir os reais problemas da cidade, que vão impactar na vida das pessoas, e poder apresentar, na prática, soluções para estes problemas”. A chapa ainda deve ter o apoio do PSB, conforme afirmou Thiago Duarte. Além deste, o PDT e União Brasil negociam uma coligação junto ao PSDB. Os tucanos esperam a confirmação do ex-prefeito da Capital Nelson Marchezan Júnior (PSDB) se será candidato ao Executivo municipal ou não, algo que deve ocorrer até esta quinta-feira (1º).