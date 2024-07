União Brasil e PDT devem compor chapa para disputa da prefeitura em Porto Alegre

Deputado estadual e pré-candidato pelo União Brasil à prefeitura de Porto Alegre, Thiago Duarte afirmou nesta terça-feira (30) que seu partido está muito próximo de formalizar candidatura ao Paço Municipal junto a Juliana Brizola (PDT). De acordo com o parlamentar, ainda não está definido quem será o candidato a prefeito e vice.

"União Brasil e PDT são muito unidos, e devemos definir a candidatura em breve", disse Duarte. Além do PDT, o União Brasil conta com apoio do PSB e conversa com o PSDB sobre possível integração na chapa.

A posição dos tucanos nas eleições na Capital pode ser definida a partir de quarta-feira (31), quando o presidente nacional do partido vem ao RS debater as estratégias da sigla com o governador gaúcho Eduardo Leite.

As executivas nacional e estadual do PSDB anunciaram a preferência de ter o ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Jr. na disputa ao Paço Municipal. Entretanto, o partido ainda precisa negociar esta candidatura com o Cidadania, ao qual é federado.