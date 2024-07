Presidente nacional do PSDB vem ao RS debater eleições com Eduardo Leite

Em meio a indefinições da federação PSDB-Cidadania se terá candidatura própria à prefeitura de Porto Alegre, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, chega ao Rio Grande do Sul na quarta-feira (31) para debater com o governador gaúcho Eduardo Leite as estratégias do partido para as eleições municipais na Capital. As executivas nacional e estadual dos tucanos já anunciaram a preferência pelo nome do ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Jr. (2017-2020) para concorrer ao Paço Municipal. A visita do dirigente ao Estado pode definir o caminho que PSDB tomará para as eleições na Capital. Marchezan já revelou não descartar a possibilidade de concorrer novamente à prefeitura. O ex-prefeito aguarda, no entanto, possíveis apoios políticos de outros partidos para bater o martelo sobre a sua candidatura. Ele havia disputado a reeleição em 2020, mas acabou derrotado em primeiro turno na majoritária que consagrou a vitória de Sebastião Melo (MDB) em Porto Alegre. Além de esperar o manifestação positiva de Marchezan, o PSDB precisa negociar a candidatura junto ao Cidadania, ao qual está federado. Federações partidárias funcionam como siglas únicas diante da Justiça Eleitoral e não podem concorrer em chapas diferentes ou declarar apoio a outro candidato em eleições majoritárias. O atrito na relação entre as legendas se intensificou neste sábado (26), quando políticos do Cidadania marcaram presença na convenção partidária que oficializou o prefeito Sebastião Melo como candidato à reeleição. A deputada federal do partido Any Ortiz e o vice-presidente da federação e vereador de Porto Alegre Cassiá Carpes defenderam o apoio do partido ao atual chefe do Executivo municipal. Eles afirmaram, entretanto, que ainda precisam debater com os tucanos para formalizar o posicionamento da federação no pleito em Porto Alegre.