Ranolfo Vieira Júnior assume presidência do BRDE nesta segunda

O ex-governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior (PSDB, 2022) vai assumir a presidência do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul (BRDE) em solenidade de posse que ocorre nesta segunda-feira (1º), a partir das 11h, no Palácio Piratini. O Rio Grande do Sul terá direito à presidência do banco de fomento por 16 meses.

Assumiu ambos os cargos em 6 de julho de 2023 Ranolfo é o atual vice-presidente e diretor de operações do BRDE.já com a previsão de que seria o próximo presidente da instituição.

O banco mantém esquema de rodízio na presidência entre os três estados do Sul - Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Atualmente, os catarinenses detêm o cargo, com o ex-prefeito de Blumenau e ex-secretário de Estado e deputado federal por Santa Catarina, João Paulo Karam Kleinübing, sendo o diretor-presidente.

Ao assumir a diretoria de operações, Ranolfo prometia um BRDE voltado à irrigação de lavouras no agronegócio, além de focar em questões como inovação, tecnologia e sustentabilidade. Agora, assume a presidência do banco regional em nome de um Rio Grande do Sul com a economia extremamente fragilizada após as grandes enchentes de maio, previsão de recessão do Produto Interno Bruto (PIB) e arrecadação dos poderes públicos, estadual e municipais, em declínio.

Ranolfo Vieira Júnior é servidor público há mais de 30 anos e delegado de Polícia desde 1998. Dirigiu o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) por seis anos, até ser chefe de Polícia entre 2011 e 2014 na gestão do então governador Tarso Genro (PT).

Eleito vice-governador em 2018, acumulou o cargo de secretário de Segurança Pública durante o primeiro governo Eduardo Leite (PSDB). Em 31 de março, após a renúncia de Leite, assumiu o Palácio Piratini e foi o 40º governador do Rio Grande do Sul.