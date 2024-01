Crescimento da dívida gaúcha em 2023 é mais de oito vezes maior do que valores previstos para sua amortização

O Rio Grande do Sul deve encerrar 2024 com os cofres negativados. É o que está previsto na programação financeira anual e no cronograma mensal de desembolso do governo do Estado, publicados na data de hoje. A previsão é de que o saldo seja de mais de R$ 3,5 milhões negativos. Mesmo assim, os recursos previstos para a amortização da dívida gaúcha são menores do que o crescimento dela ao longo do ano.

Enquanto a dívida do Estado cresceu R$ 8,23 bilhões em 2023, o governo encabeçado por Eduardo Leite (PSDB) previu quase R$ 968 milhões para o seu amortecimento, sem contar os valores destinados ao pagamento de juros. Atualmente, a dívida é formada por 23 contratos de empréstimos, além de parcelamentos de débitos previdenciários e de outras contribuições sociais.

Sem aumento do ICMS, Governo publicou decretos que reduzem incentivos fiscais

aumento da alíquota do ICMS de 17% para 19,5%, o governador Eduardo Leite anunciou a retirada do projeto da pauta da Assembleia Legislativa decretos Percebendo que não teria votos suficientes para aprovar o, o governadorpor meio de vídeo publicado em redes sociais e distribuído à imprensa. Dessa forma, sem o aumento na arrecadação via ICMS, o Governo implementou uma série devisando melhorar as finanças estaduais.

cortes de benefícios fiscais concedidos a 64 setores produtivos redução de incentivos para itens que compõem a cesta básica de alimentos, levarando o governo a planejar a ampliação do programa Devolve ICMS limita a Ampliação do Fator de Ajuste de Fruição (Faf), o qual diminui os impostos para empresas que adquirem insumos e produtos produzidos no Rio Grande do Sul. Entre elas, estão oscuja retirada gradual deve chegar a 40%. Além disso, houve a, levarando o governo a planejar a, que retorna o imposto para famílias de baixa renda. A tentativa busca fazer com que a capacidade de compra delas seja menos impactada. A última das medidas(Faf), o qual diminui os impostos para empresas que adquirem insumos e produtos produzidos no Rio Grande do Sul.

Com isso, o governo planeja arrecadar entre R$ 2,1 bilhões e R$ 3,6 bilhões. Os valores ainda são insuficientes para dar conta das despesas planejadas para 2024.