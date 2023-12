Saiba quais os 64 setores que terão redução de benefícios fiscais no RS

O governo do Rio Grande do Sul anunciou como deve ocorrer a redução de benefícios fiscais a diversos setores econômicos do Estado.

LEIA TAMBÉM: Federasul critica cortes para setor produtivo do Rio Grande do Sul

O movimento do governador Eduardo Leite (PSDB), frente à dificuldade em aprovar o aumento de ICMS na Assembleia Legislativa, visa ampliar a arrecadação entre 2024 e 2028 e gerar efeitos futuros na transição da reforma tributária.

LEIA TAMBÉM: Deputados aprovam pacote de Leite para educação

A revisão dos benefícios deve ser feita através de decretos, que no momento estão em fase de elaboração, sem necessidade de aprovação no Parlamento. A expectativa do Executivo é de que as medidas gerem um incremento de receitas que pode variar entre R$ 2,1 bilhões e R$ 3,6 bilhões.

Ao todo, 64 setores da economia gaúcha (confira lista abaixo) devem ser impactados pela diminuição dos benefícios. Entre eles, o mais impactado deve ser o de insumos agropecuários. Buscando ampliar a competitividade, o Estado concede benefícios a insumos como agrotóxicos e fertilizantes, que são majoritariamente importados.

LEIA TAMBÉM: Leite apresenta balanço de ações do governo em 2023

A revisão deve ocorrer em três vias: Imposição de condições para usufruir dos benefícios fiscais, ampliação do Fator de Ajuste de Fruição (FAF) e extinções e reduções de benefícios da cesta básica de alimentos. O governo deve estabelecer uma condição de fruição para conceder benefícios ou incentivos fiscais. Hoje, o benefício de isenção ou redução da base de cálculo do ICMS é imediata. Essa isenção ou redução deverá ser condicionada a depósito de 10% a 40% do montante do benefício em um fundo estadual.

Outro ajuste que deve ocorrer é no FAF, que é um percentual gradativo aplicado sobre os créditos presumidos concedidos pelo Estado nas compras de insumos que os setores da economia gaúcha realizarem em outras unidades da federação.

Em 2024, nas regras atuais, 85% do benefício estaria garantido aos setores, enquanto, no máximo, 15% estaria condicionado ao FAF. A proposta do Piratini condiciona 100% do incentivo ao FAF, sem limitação. Ou seja, 100% do crédito presumido concedido dependerá do comportamento de compra de cada estabelecimento, pontuando mais aqueles que fizerem mais aquisições no RS.

Extinções e reduções de benefícios da cesta básica de alimentos também estão na mira do governo. Atualmente, os alimentos da cesta básica recebem isenção de ICMS ou praticam alíquota reduzida que varia entre 0 e 7%. A partir da publicação de futuro decreto, a alíquota para alimentos da cesta básica deve ficar em 12%. Os principais itens impactados devem ser frutas, verduras, ovos, carnes de aves, suínos, erva mate, leite, pão francês, óleo e embalagens.

A condições para usufruir benefícios fiscais deve gerar de R$ 433 milhões a R$ 1,7 bilhão aos cofres do Estado. A ampliação do FSF deve aumentar em R$ 382 milhões a R$ 607 milhões. Extinções e reduções de benefícios da cesta básica devem gerar R$ 1,3 bilhões em receitas.

O Palácio Piratini ainda defende a elevação da alíquota básica do ICMS, cujo projeto propõe aumento de 17% para 19,5%, como medida que gera menos impactos negativos à sociedade gaúcha. "Esse remédio mais amargo. Invariavelmente afetará toda a sociedade. Não vai afetar somente quem está empreendendo e produzindo. Quem paga imposto é o consumidor final. Mexendo na cadeia, as indústrias e empresas terão que se adequar à nova realidade posta, pois o Estado precisa recompor suas receitas", argumentou o chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior (PSDB).

Os 64 setores que devem ser impactos pela redução de benefícios fiscais (por ordem de impacto):

1 Insumos Agropecuários *

2 Máquinas e Equipamentos

3 Produtos Primários

4 Fertilizantes

5 Veículos

6 Varejo

7 Ração Animal

8 Arroz

9 Produção Primária

10 Aves

11 Suínos

12 Alimentos

13 Medicamentos

14 Outros Serviços

15 Material de Construção

16 Transporte de Cargas

17 Metalurgia

18 Tratores

19 Defensivos Agrícolas

20 Óleos Vegetais

21 Lojas Departamento e Magazines

22 Bovinos

23 Outras Indústrias

24 Atacados

25 Outros Agro

26 Eletroeletrônico

27 Bares e Restaurantes

28 Floriculturas e Petshops

29 Têxtil

30 Artefatos Domésticos e Ferramentas

31 Combustíveis e Derivados

32 Outros Metal-Mecânico

33 Tabacos

34 Peças e Acessórios Para Veículos

35 Trigo

36 Super e Hipermercados

37 Plásticos

38 Leite

39 Vestuário

40 Cimento

41 Embalagens

42 Produtos de Limpeza

43 Madeiras

44 Calçados e Artefatos

45 Outros Químicos

46 Pneumáticos e Borracha

47 Petroquímicos

48 Móveis

49 Vinho

50 Cosméticos

51 Biodiesel

52 Resíduos e Sucatas

53 Curtimento de Couro

54 Produtos Odonto - Hospitalares

55 Tintas e Solventes

56 Comunicações

57 Outras Bebidas

58 Cerveja e Chopp

59 Outros Transportes

60 Outros Produtos de Papel

61 Vidro

62 Energia Elétrica

63 Refrigerante

64 Chá e Mate

* Alguns insumos agropecuários (fertilizantes, agrotóxicos) gozam de benefício fiscal de isenção na venda interna e de redução de base de cálculo nas saídas para outros estados. Demais setores são beneficiados somente por redução de base de cálculo.