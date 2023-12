Leite apresenta balanço de ações do governo em 2023

Em uma apresentação de mais de duas horas de duração e com a participação de secretários, cases regionais e esquetes teatrais, o governador Eduardo Leite (PSDB) apresentou, na manhã desta segunda feira (11), no Palácio Piratini, um balanço das principais ações do governo do Estado durante o ano, e previsão de ações e investimentos para a sequência do segundo mandato. O montante de aporte em 2023 foi de R$ 2 bilhões.

• LEIA TAMBÉM: Leite apresentará proposta de corte de incentivos antes da votação do ICMS

Leite salientou que a capacidade do Estado de realizar investimentos em áreas como infraestrutura e evolução salarial de professores estaduais foram resultado do ajuste fiscal.

Além de detalhar realizações e planos de cada uma das pastas do governo, a apresentação contou também especificamente com a enumeração de ações voltadas aos efeitos das enchentes em regiões como a do Vale do Taquari, com uma fala do prefeito de Muçum, Mateus Trojan (MDB).

Mais informações em breve.