Chuvas causaram prejuízos em mais de 133 cidades do RS e 4 mortes

Rio Grande do Sul voltou a sofrer com as fortes chuvas que atingiram o Estado, principalmente entre a quarta-feira (15) e o sábado (18), causando novas enchentes e 3.235 pessoas desabrigadas no Estado, sendo 2.819 no Vale do Taquari. A tendência é que o número de desabrigados diminua no Taquari, mas aumente em outras regiões como a Metropolitana e no Vale do Caí. Segundo dados atualizados pelo órgão, 133 municípios tiveram prejuízos.



A



Na região do Vale do Caí, a chuva provocou a maior enchente da história de São Sebastião do Caí em 148 anos, segundo a Defesa Civil do município. Moradores que ficaram ilhados precisaram ser retirados de suas casas com a ajuda de botes do Corpo de Bombeiros. que atingiram o Estado, principalmente entre a quarta-feira (15) e o sábado (18), causando novas enchentes e quatro mortes confirmadas até a manhã desta segunda-feira (20) pela Defesa Civil e deixando. A tendência é que o número de desabrigados diminua no Taquari, mas aumente em outras regiões como a Metropolitana e no Vale do Caí. Segundo dados atualizados pelo órgão, região do Vale do Taquari , que sofreu destruição com as enxurradas de setembro, mais uma vez sofre com as cheias que provocam inundações em cidades como Muçum, Roca Sales, Encantado, Lajeado e outras.Na, segundo a Defesa Civil do município. Moradores que ficaram ilhados precisaram ser retirados de suas casas com a ajuda de botes do Corpo de Bombeiros.

No Vale do Paranhana, a cidade de Rolante chegou a ficar com os acessos bloqueados no sábado após a cheia dos rios Rolante e Areia. Já em Taquara, moradores ilhados precisaram ser resgatados em botes.





Moradores de Eldorado do Sul também enfrentam alagamentos nesta manhã. Em Nova Santa Rita, a cheia histórica do Rio Caí já ultrapassa 7,5 metros no município nesta manhã, desabrigando 50 famílias e a estimativa que de 300 a 500 pessoas tenham sido afetadas pelas águas. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba atingiu 3m nesta manhã e a prefeitura acionou o sistema de fechamento de comportas do Cais Mauá para conter o avanço das águas. Moradores da região das ilhas já sofrem com a cheia, e a prefeitura está recebendo as famílias atingidas no Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), no bairro Santana.. Em, a cheia histórica do Rio Caí já ultrapassa 7,5 metros no município nesta manhã,e a estimativa que de 300 a 500 pessoas tenham sido afetadas pelas águas.

Confira os municípios atingidos pelas chuvas:

1 Agudo

2 Ajuricaba

3 Alecrim

4 Aratiba

5 Arroio do Meio

6 Augusto Pestana

7 Áurea

8 Barão de Cotegipe

9 Barra do Guarita

10 Benjamin Constant do Sul

11 Bento Gonçalves

12 Boa Vista do Incra

13 Bom Jesus

14 Bom Princípio

15 Boqueirão do Leão

16 Bossoroca

17 Cachoeira do Sul

18 Cachoeirinha

19 Cacique Doble

20 Caiçara

21 Cambará do Sul

22 Campina das Missões

23 Campinas do Sul

24 Campos Borges

25 Candelária

26 Cândido Godói 2X

27 Capão do Cipó

28 Capitão

29 Carlos Barbosa

30 Caxias do Sul

31 Centenário

32 Cerro Largo

33 Chapada

34 Charqueadas

35 Charrua

36 Colinas

37 Coqueiros do Sul

38 Crissiumal

39 Cruz Alta

40 Cruzaltense

41 Cruzeiro do Sul

42 Dona Francisca

43 Doutor Maurício Cardoso

44 Doutor Ricardo

45 Encantado

46 Entre Rios do Sul

47 Erechim

48 Estação

49 Estância Velha

50 Estrela Velha

51 Eugênio de Castro 2X

52 Feliz

53 Flores da Cunha

54 General Câmara

55 Gentil

56 Getúlio Vargas

57 Giruá 2X

56 Gramado

57 Gramado dos Loureiros

58 Gramado Xavier

59 Gravataí

60 Guaporé

61 Harmonia

62 Ibiaça

63 Igrejinha

64 Ijuí 2X

65 Imigrante

66 Inhacorá 3X

67 Iraí

68 Ivoti

69 Jóia

70 Júlio de Castilhos

71 Lagoão

72 Lajeado 2X

73 Lindolfo Collor

74 Machadinho

75 Mampituba

76 Marcelino Ramos

77 Mariano Moro

74 Montenegro

75 Morrinhos do Sul

76 Muçum

77 Nonoai

78 Nova Boa Vista

79 Nova Hartz

80 Nova Pádua

81 Nova Palma

82 Nova Ramada

83 Nova Roma do Sul

84 Paim Filho

85 Parobé

86 Passo Fundo

87 Pejuçara

88 Pinheirinho do Vale

89 Ponte Preta

90 Porto Alegre

91 Porto Lucena

92 Porto Mauá 2X

93 Porto Vera Cruz 2X

94 Porto Xavier

95 Roca Sales

96 Rodeio Bonito

97 Rolante

98 Rosário do Sul

99 Salvador do Sul

100 Santa Rosa 2X

101 Santo Ângelo

102 Santo Augusto

103 Santo Cristo

104 Santo Expedito do Sul

105 São Domingos do Sul

106 São Jerônimo

107 São José do Ouro

108 São Marcos

109 São Martinho da Serra

110 São Nicolau

111 São Paulo das Missões

112 São Pedro do Butiá

113 São Sebastião do Caí

114 São Vendelino

115 Sapiranga

116 Sede Nova

117 Sertão

118 Sinimbú

119 Soledade 2X

120 Tapejara

121 Taquara

122 Teutônia

123 Tiradentes do Sul

124 Três de Maio

125 Triunfo

126 Tupanci do Sul

127 Tupanciretã

128 Ubiretama

129 Vale Real

130 Vila Flores

131 Vila Maria

132 Vista Gaúcha

133 Westfália

* Informações da Defesa Civil do RS

** As cidades com a marcação 2X ou 3X referem-se ao número de vezes que reportaram ocorrências