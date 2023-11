Nova enchente no Vale do Taquari pode ser uma das maiores da história, alerta MetSul

O Vale do Taquari poderá sofrer uma nova enchente que tende a ser uma das maiores da história da região nas próximas horas e com pico de cotas no domingo (19), segundo a MetSul Meteorologia. Os mais recentes dados de chuva e de níveis dos rios Taquari e das Antas sugerem que a cheia será de grandes proporções com cotas históricas, conforme avaliação da MetSul. O alerta é que se trata de uma situação de grave perigo para a população. São duas ondas de vazão.

A primeira, consequência da chuva dos últimos dias, já causa inundações no Vale do Taquari. A segunda, pela chuva das últimas horas, potencialmente maior, chegará com o rio já muito cheio e fora da calha em diversos. Sob este cenário, a MetSul acredita que as projeções oficiais de monitoramento de 27 metros são conservadoras e que a cheia vai superar esta projeção e a cota a do ciclone bomba de 2020 (27,39 metros), podendo alcançar marcas somente vistas em 1873, 1912, 1941, 1956 e no desastre de setembro deste ano. O nível do Rio Taquari em Lajeado e Estrela, no Vale, deve seguir subindo até o começo do domingo antes de se estabilizar. As medições indicaram em Estrela 21,43 metros no amanhecer de sábado (18) e 25,16 metros no começo da tarde de sábado, com o Taquari subindo ao redor de 40 centímetros por hora.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, neste sábado (18), três alertas para a população em diversas regiões do Estado, ao sinalizar a possibilidade de inundação em três rios: Jacuí, Taquari e Caí. No rio Jacuí, o alerta é para elevação a partir de Cachoeira do Sul até Triunfo. No rio Taquari, foi constatado uma rápida elevação a partir de Santa Tereza. Já no Caí, foi verificada uma rápida elevação a partir de Vale Real. Os avisos nos três são válidos por 24 horas.

Em caso de emergência, a população deve ligar para os telefones 190 e 193. A Defesa Civil gaúcha solicita que quem mora em áreas de risco ou com histórico de alagamentos, busque informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre as medidas de prevenção previstas no Plano de Contingência municipal. Nas últimas horas ocorreram chuvas em volumes elevados na Serra, ocasionando uma resposta rápida no Taquari-Antas. Preventivamente, a Defesa Civil do Estado comunicou as prefeituras de Santa Teresa a Estrela tendo em vista que, nesses municípios, há a possibilidade de que o Rio Taquari atinja sua cota de inundação ao amanhecer, impactando especialmente nas comunidades ribeirinhas.

Sirene é acionada em razão do aumento do nível da água na Barragem da Usina Hidrelétrica Castro Alves

Devido aos acumulados de chuva dos últimos dias e a consequente elevação dos níveis da água no Rio das Antas, o status da Barragem Usina Hidrelétrica (UHE) Castro Alves está sendo alterado para ATENÇÃO. Com isso, foram adotadas medidas preventivas previstas no Plano de Ação de Emergência do empreendimento. Além disso, sirenes serão foram acionadas para informar à população do entorno a respeito do aumento do nível da água. A primeira sirene foi acionada pela empresa Ceran às 15h05min.

Caso algum morador ainda não foi mobilizado para ser retirado da área, deve acionar as Defesas Civis dos municípios próximos à barragem (Nova Roma e Nova Pádua), a empresa Ceran (responsável pela barragem) ou a Defesa Civil do Rio Grande do Sul para que isso seja feito. A evacuação é uma ação preventiva. Até o momento, não existe indicação de comprometimento das estruturas, ou seja, não há risco de rompimento da barragem.

As Defesas Civis de Nova Roma e de Nova Pádua, bem como a Defesa Civil do Estado, já foram informadas e seguem monitorando a situação. A Defesa Civil gaúcha informa que reforça as medidas preventivas adotadas pela Ceran. A situação das barragens na sequência do curso do Rio das Antas também está sendo monitorada.

Em Porto Alegre, a chuva provocou queda de árvores, bloqueio de vias e deixou semáforos fora de operação em vias como as avenidas Bento Gonçalves e João Pessoa. A chuva forte que começou na madrugada de sábado causou transtornos na Capital. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e o Corpo de Bombeiros Militar registraram pelo menos seis quedas de árvores, 15 semáforos tiveram algum tipo de falha no funcionamento e oito vias foram bloqueadas totalmente em função do acúmulo de água.