Prefeitura de Porto Alegre mantém equipes mobilizadas para atender ocorrências devido à chuva

A prefeitura da Capital gaúcha segue com equipes mobilizadas neste sábado (18), para atender ocorrências devido à chuva que atinge a cidade desde sexta-feira (17). Conforme dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nas últimas 24 horas a Capital registrou 67,5 mm de precipitação.

Os órgãos que integram a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) estão de prontidão. Até a manhã deste sábado, o sistema 156 recebeu cinco ocorrências de queda de árvores, já em atendimento pelas equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb). No bairro Cristal, houve queda de muro e de árvore junto a uma residência. Não há feridos. A prefeitura recebeu três solicitações de lonas para ocorrências nos bairros Rubem Berta e Glória.

As equipes da Defesa Civil vistoriaram a região das Ilhas e constataram que a água não invadiu residências. Na sequência, servidores da Defesa e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) irão verificar a situação do Arroio Passo das Pedras, na Zona Norte.



Nível do Guaíba - régua da Ilha da Pintada

Medição - 1,84m

Cota de alerta - 2,00m

Cota de inundação – 2,20m



Orientações - A Defesa Civil orienta que as pessoas que residem nas áreas de risco de inundações busquem auxílio temporário junto a familiares. O órgão recomenda que a população não transite em locais sujeitos a inundações, enxurradas ou entre em alagamentos. Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).



Previsão do Tempo - Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo deve melhorar na Capital a partir da tarde deste sábado.



Trânsito – Informe da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) às 9h:



São 30 ocorrências devido às chuvas, sendo 8 com bloqueio total por acúmulo de água na via, um bloqueio total devido a árvore caída na via, um por poste/fios caídos, 12 por semáforos com falha de funcionamento, 2 semáforos com falta de energia e 1 no amarelo piscante.



Acúmulo de água com bloqueio total

Sertório x Voluntários da Pátria

Sertório x São Salvador

Sertório x Dona São Sebastiana

Sertório x onze de agosto

Sertório x rua Marquês do Alegrete

Dona Margarida x Sertório

Aparício Borges x Pedro Boticário

Avenida Plínio Brasil Milano, 2343



Poste e fios caídos

Rua Antônio Maranghello, 80



Árvore caída

Rua Engenheiro Antônio Carlos, 280



Semáforo com falha de funcionamento

Avenida Bento Gonçalves x Estrada João de Oliveira Remião

São Luiz x Monsenhor Veras

Bento Gonçalves x Avenida Outeiro

Bento Gonçalves x Avenida Marista

Aureliano de Figueiredo Pinto x Borges de Medeiros

Aureliano de Figueiredo Pinto x Praia de Belas

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia x Avenida Delmar Rocha

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia x Martim Felix Berta

Osvaldo Aranha x Sarmento Leite

Avenida Cavalhada x Campos Velho

Protasio Alves x Martim Felix Berta

Assis Brasil x Avenida Bogotá

Semáforo com falta de energia

Protasio Alves x Euclides Triches

Semáforo com falta de energia

Loureiro da Silva x João Alfredo