Nível do Guaíba chega a 3m e prefeitura aciona fechamento de comportas no Cais

Atualizado às 9h50min

Com a rápida elevação do nível do Guaíba, superando a cota de inundação de 3m e já invadindo o cais central de Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (20), a prefeitura de Porto Alegre iniciou o processo de fechamento das comportas. A operação está sendo conduzida por equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), com apoio do Corpo de Bombeiros. Em setembro, a água do Guaíba avançou e atingiu o muro do Cais Mauá, na

Segundo a MetSul Meteorologia, esta é a terceira maior cheia do Guaíba desde a grande enchente de 1941. Até então, o fato só havia ocorrido em 1967, 2015 e duas vezes em setembro deste ano.



Segundo o Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic), a medição mais recente apontou o nível do Guaíba em 3,04m; na Ilha da Pintada, o nível era de 2,5m, superando a cota de inundação de 2,2m.

Segundo o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), Maurício Loss, a contenção teve início pelo fechamento da comportas do Centro Histórico, que dão acesso ao Cais do Porto, Cais Embarcadero e ao embarque do catamarã. Na sequência, a prefeitura fechará os portões 12 e 14, de acesso a veículos na Avenida Voluntários da Pátria, no Quarto Distrito, onde as águas do Guaíba já refluíam através dos bueiros da região.

Já em um vídeo divulgado pela Metsul, Loss não deu um prognóstico animador, pois apontou a ocorrência de vento Sul a partir de quarta-feira (22), o que pode provocar o represamento das águas do Guaíba e dificuldade de escoamento fluvial à Lagoa dos Patos, assim como é provável que haja ainda mais vazão descendo de afluentes do Guaíba como o rio Jacuí.

A prefeitura também que informou que tem equipes, lideradas pela Defesa Civil, monitorando continuamente a elevação da águas nas ilhas e prestando apoio à população ribeirinha. Na noite deste domingo (19), a prefeitura abriu o ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), no bairro Santana, para acolher os moradores do Arquipélago atingidos pela cheia.

Veja imagens do fechamento das comportas no Cais Mauá: