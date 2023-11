Prefeituras da Região Metropolitana definem ações de prevenção contra cheias

chuvas torrenciais que atingiram o Rio Grande do Sul inundações em cidades das regiões do Vale do Taquari, Caí e Paranhana. Com o grande volume de água nos rios dessas regiões, municípios da Região Metropolitana podem também sofrer cheias nos próximos dias.



No caso de Porto Alegre, a MetSul Meteorologia lembra que todos os rios que desembocam no Guaíba e três deles - Taquari, Caí e Sinos - registram cheias de grandes proporções, o que pode provocar cheia na Capital. A ocorrência de vento Sul pode evitar o escoamento das águas. Às 15h deste domingo (19), o nível do Guaíba estava em 2,58 metros no Cais Mauá. Asentre a sexta-feira (17) e o sábado (18) provocaram pelo menos três mortes e. Com o grande volume de água nos rios dessas regiões,No caso de, a MetSul Meteorologia lembra que todos os rios que desembocam no Guaíba e três deles - Taquari, Caí e Sinos - registram cheias de grandes proporções, o que pode provocar cheia na Capital. A ocorrência de vento Sul pode evitar o escoamento das águas. Às 15h deste domingo (19), o

Durante a manhã deste domingo, a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) da prefeitura de Porto Alegre realizou uma reunião para definir as ações preventivas. A Defesa Civil da Capital está monitorando todas as regiões que possam ser afetadas pelo escoamento das águas dos afluentes do Delta do Jacuí e as banhadas pelo Guaíba. Até a tarde deste domingo, ainda não havia relatos de alagamentos nas áreas ribeirinhas da Capital, segundo a prefeitura.

Em São Leopoldo, onde choveu mais de 100mm no fim de semana, a prefeitura determinou que a Defesa Civil siga o protocolo do Plano de Contingência para Inundações (Placon) e visite moradores das localidades que tradicionalmente sofrem o impacto das cheias. O nível do Rio dos Sinos está em status de alerta após atingir 5,04m na tarde deste domingo e pode chegar ao patamar de 5,70m a 5,90m na terça-feira (21), deixando algumas famílias desabrigadas ou desalojadas.

Em Gravataí, o volume de chuva provocou o transbordamento de arroios e cursos de água na manhã de sábado. A prefeitura monitora o risco de enchente em pontos com do Rio Gravataí e nos arroios Demétrio e Barnabé.

Em Nova Santa Rita, três famílias foram retiradas de suas casas no início da tarde de domingo após a cheia do Rio Caí. A Defesa Civil da cidade está monitorando o nível dos rios. Os atingidos pela cheia são encaminhados para a antiga Escola Municipal Álvaro Almeida.



Em Eldorado do Sul, a prefeitura alerta a população para novo risco de enchente em decorrência do grande volume de chuva no Rio Taquari. A Defesa Civil da cidade está monitorando a situação.

Fones de emergência em caso de cheia: