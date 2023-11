Temporais causam quatro mortes no Rio Grande do Sul

Desde quarta-feira (15), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul registou a morte de quatro pessoas no Estado em decorrência dos temporais. De acordo com o órgão, até a noite de domingo (19), havia registros de 138 municípios afetados pelas fortes chuvas. Cerca de 2,6 mil pessoas estavam desabrigadas, e 7,5 mil desalojadas.

• LEIA MAIS: Confira os pontos com bloqueios nas rodovias do RS neste domingo

Mais de 194 mil foram afetadas, direta ou indiretamente, pelas fortes chuvas, vendavais, enxurradas, inundações, soterramentos e a microexplosão, evento ocorrido em Giruá que feriu fatalmente uma mulher. Os outros óbitos foram de duas mulheres, soterradas em sua residência em Gramado, e de um homem, que tentou atravessar as águas com seu carro e foi arrastado em Vila Flores.

Com a intensificação das chuvas e a resposta nas bacias hidrográficas, que já estavam na condição de alerta, no sábado (18/11), a equipe da Sala de Situação previu uma nova inundação com níveis elevados no Vale do Taquari, semelhantes aos da enchente do início de setembro.

Dessa forma, foi estabelecido o Sistema de Comando de Incidentes, e as equipes da Defesa Civil se dirigiram para a região no sábado, fixando a base operacional na prefeitura de Encantado, onde as representações dos órgãos públicos têm trabalhado.

No Vale do Taquari, os desabrigados são atendidos em 35 abrigos em dez municípios (Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales, Santa Tereza e Taquari).