Confira os pontos com bloqueios nas rodovias do RS neste domingo

pontos de interdição total ou parcial neste domingo após os fortes queda de barreiras e árvores e em alguns locais a água invadiu a pista (confira a relação completa no final do texto).



Na área atendida pela EGR, a ERS-129, entre Encantado e Muçum, está interrompida no km 78 após a queda de barreira. No Vale do Paranhana, os acessos ao município de Rolante estão interrompidos em dois trechos da ERS 239. Já nas rodovias federais, a BR-116 tem vários pontos com bloqueios na Serra.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta a população para utilizar o telefone 191 apenas nas situações de emergência/urgência, e não para informações de rotas “Estamos passando por uma sobrecarga de ligações no 191. Muitas pessoas estão em busca de informações sobre as interdições, o que acaba deixando uma fila de espera na linha e prejudica o atendimento das situações realmente urgentes.Se você necessita de informações sobre rotas alternativas, bloqueios e/ou interdições, nossas redes sociais estão sendo constantemente atualizadas, além disso a imprensa está atualizando e divulgando amplamente a situação”, diz a nota da PRF. Diversas estradas estão comneste domingo após os fortes temporais que atingiram o Rio Grande do Sul entre a sexta-feira (17) e o sábado (18). Vários trechos foram atingidos por(confira a relação completa no final do texto).Na área atendida pela EGR, aapós a queda de barreira. No Vale do Paranhana,em dois trechos da ERS 239. Já nas rodovias federais,, e não para informações de rotas “Estamos passando por uma sobrecarga de ligações no 191. Muitas pessoas estão em busca de informações sobre as interdições, o que acaba deixando uma fila de espera na linha e prejudica o atendimento das situações realmente urgentes.Se você necessita de informações sobre rotas alternativas, bloqueios e/ou interdições, nossas redes sociais estão sendo constantemente atualizadas, além disso a imprensa está atualizando e divulgando amplamente a situação”, diz a nota da PRF.

Veja os bloqueios informados pela PRF nas rodovias federais neste domingo:

BR-116



- Km 95,7 (São Marcos) - Interdição total. Ponte sobre o rio das Antas.



- Km 103 (São Marcos) - Interdição total. Queda de barreira.



- Km 175,4 (Caxias do Sul) - Interdição total. Queda de barreira.



- Km 181 (Nova Petrópolis) - Interdição total. Sem previsão de liberação.





BR-153



- Km 412 (Cachoeira do Sul) - Interdição total para veículos acima de 18 toneladas. Interdição parcial (sentido crescente) com sistema "Pare e Siga" para os demais veículos; Sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul. Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí.



BR-386



- Km 318,8 (Marques de Souza) Interdição Parcial com orientação de trânsito do tipo “Pare e Siga”, sendo utilizado acostamento mais meia faixa do sentido capital-interior.. Queda de árvores



- - Km 354 (Estrela) - Rodovia liberada. Uma faixa em cada sentido.



BR-470



- Km 202 (Bento Gonçalves) – Interdição parcial. Sistema de "Pare e Siga" no local.

Rodovias com bloqueios na área administrada pela EGR:

ERS-115

- Km 30 em Gramado. A orientação é utilizar a ERS-020 por São Francisco de Paula ou a ERS-235 por Nova Petrópolis. Equipes da EGR trabalham para liberar a via.

RSC-453

- Km 75 em Boa Vista do Sul.



ERS-129

- Km 78, entre Encantado e Muçum, há queda de barreira. Para atuar no segmento, é preciso aguardar o nível do rio baixar para as equipes acessarem o local para a realização do serviço.

ERS 239

- Km 72 e 67 em Rolante