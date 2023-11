Definida a empresa que fará monitoramento meteorológico de Porto Alegre e Região Metropolitana

De acordo com informações disponibilizadas pelo governo do Estado, foi selecionada a empresa que realizará o monitoramento meteorológico de Porto Alegre e Região Metropolitana, nesta terça-feira (28), , uma demanda Subchefia de Proteção e Defesa Civil da Casa Militar. A seleção foi feita por meio de pregão eletrônico, que agora entra na fase de recursos

LEIA TAMBÉM: Chove em Porto Alegre e RS deve apresentar maiores volumes na metade Norte

Duas empresas manifestaram interesse e apresentaram propostas no certame conduzido pela Central de Licitações (Celic). A empresa Southern, de São Paulo, apresentou o menor lance, de R$ 25,94 milhões, 5,8% abaixo do valor de referência. A proposta e especificações foram avaliadas e aceitas pela Celic em conjunto com a Casa Militar, já que atenderam às especificações solicitadas no edital. Agora, a Celic fará a análise das documentações de habilitação.

O processo licitatório contempla ainda prazos para a apresentação de recursos e também passa pela avaliação dos órgãos de controle do Estado. Uma vez cumpridas todas as etapas, fica autorizada a homologação do certame, que é a publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado.

Com a homologação, a Celic autoriza a Casa Militar a iniciar os procedimentos para a contratação da empresa selecionada. No caso específico dessa licitação, após a assinatura do contrato, a empresa ou fornecedor terá 60 dias para realizar um estudo técnico que irá definir o melhor local para instalação do radar. A prestação dos serviços de monitoramento, acompanhamento e emissão de alertas ocorre na sequência e se estenderá por 60 meses.

De acordo com a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, o governo do Estado está aportando recursos importantes para reforçar os sistemas de alerta com a aquisição de novas tecnologias. "A aquisição de um novo radar meteorológico vai ajudar o Estado a ter maior precisão no monitoramento de eventos climáticos, minimizando os prejuízos e, sobretudo, mantendo as pessoas em segurança", destacou.

Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com o serviço de monitoramento meteorológico realizado por três radares das Forças Armadas, dois localizados dentro do próprio Estado, em Canguçu e Santiago, e um no Morro da Igreja, em Santa Catarina. Por esse motivo, Porto Alegre e a Região Metropolitana acabam não recebendo cobertura adequada.

Para o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Luciano Boeira, a contratação do serviço vai possibilitar o acesso a melhores dados e, assim, fornecer um monitoramento apropriado.

“O serviço de radar está relacionado diretamente com ações de prevenção contra eventos adversos. Nós teremos condições de disponibilizar dados mais qualificados com até três horas de antecedência. Atualmente, a informação que temos é apenas a visualização das imagens produzidas pelos radares das Forças Armadas; nós não temos acesso aos dados produzidos por eles. Com a contratação do serviço, teremos acesso a mais dados e, portanto, a informação produzida será mais qualificada”, detalhou Boeira.

Além disso, a empresa escolhida será a responsável por realizar quaisquer manutenções ou substituições necessárias no equipamento durante todo o período de prestação dos serviços. Os profissionais capacitados a operar e a emitir os relatórios também devem ser fornecidos pela vencedora do pregão.

A instalação do radar faz parte de um processo contínuo de identificação e mapeamento de áreas de risco e de possíveis ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades nos municípios. Com o monitoramento constante e permanente dos pontos de interesse, a Defesa Civil poderá aperfeiçoar a divulgação de protocolos de prevenção e de alertas, além de ações emergenciais para atuar nas ocorrências de desastres naturais.