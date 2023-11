Chove em Porto Alegre e RS deve apresentar maiores volumes na metade Norte

O Rio Grande do Sul amanheceu com chuva. Em Porto Alegre, a precipitação é moderada, mas contínua.

Ao longo do dia, muitas nuvens são previstas para o Estado com ar quente e úmido. Apesar da nebulosidade, o sol chega a aparecer com nuvens em diferentes pontos, sobretudo no Oeste e no Sul.

Segundo informações da MetSul Meteorologia, como a chuva mais forte ocorre em Santa Catarina, a instabilidade maior será na Metade Norte gaúcho, principalmente em locais perto do estado vizinho. Na Metade Sul, as instabilidades serão isoladas e com baixos volumes de chuva.

Existe uma grande divergência dos modelos quanto à região de Porto Alegre. Modelos como Icon ou Europeu indicam quase nada ou nada de chuva para a área de Porto Alegre enquanto modelos como o canadense e o WRF apontam chuva e mais expressiva.



A MetSul ainda chama atenção para vento Leste a Nordeste por vezes moderado com rajadas fortes em Porto Alegre e outras cidades do Leste gaúcho, como do litoral. As rajadas em alguns momentos podem ficar entre 50 km/h e 70 km/h.



Assim, existe um alerta para o risco de chuva orográfica com altos volumes em pontos do Leste de Santa Catarina e do Litoral Norte gaúcho, especialmente aqueles próximos da Serra do Mar, não se descartando marcas localmente excessivas (100 mm a 200 mm com volumes isolados superiores), trazendo risco de deslizamentos, alagamentos e inundações repentinas. No Rio Grande do Sul, o risco é maior em locais mais ao Norte do Litoral, perto de Torres, Morrinhos do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, dentre outros locais da região.