Em meio à onda de calor, chuva volta ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Em meio à onda de calor que ingressou no Estado e auxiliou o movimento de baixa dos rios, a terça-feira (28) será marcada pela volta, mesmo que temporária, da chuva. Com áreas de instabilidade cruzando a Metade Norte, a região tende a ser mais afetada, com projeção de 50mm de precipitação, que pode vir acompanhada de raios e granizo.

Em Porto Alegre, o sol até dará as caras, mas apenas entre períodos de maior nebulosidade. Durante o dia, são esperadas pancadas isoladas de chuva, além de um forte vento e uma temperatura amena. A máxima deve ficar na casa dos 25°C, enquanto a mínima será de 21°C.

No Sul, Campanha e Oeste, o tempo seco predominará, porém, com eventuais períodos nublados e de chuvas passageiras. No Leste, a situação será a mesma, com o agravante dos ventos, que devem ganhar força nas áreas litorâneas.

Passada a chuva, o resto da semana será de muito calor e tempo seco em todo o Estado. Na Capital, a temperatura pode chegar aos 35°C no final de semana.

Mesmo que o retorno da chuva possa remeter às imagens das cheias da última semana, dessa vez, ela será passageira, e não trará grandes danos aos gaúchos. Na tarde desta segunda, o Guaíba estava atingindo 2,21m no Cais Mauá e 1,98m na Ilha da Pintada, números bem inferiores a cota de inundação das respectivas áreas. Com isso, a prefeitura de Porto Alegre já abriu todas as comportas do lago, dando mais um passo na busca pelo retorno da normalidade na Capital.