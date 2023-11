Votação do Plano Diretor de Xangri-Lá deve se estender até a noite

A votação do projeto de lei de revisão Plano Diretor de Xangri-Lá, prevista para esta segunda-feira, 27 de novembro, ainda nem começou. O texto está na ordem do dia da Câmara Municipal e entrou na pauta da sessão às 15h.

audiência pública sobre o Plano Diretor realizada na sexta-feira Há grande expectativa pela votação, após a, e a polêmica que opõe grupos distintos em suas visões para o futuro de Xangri-Lá, especialmente em relação ao aumento do limite de altura máxima dos prédios, atualmente estabelecida em 7 andares.

na sessão da Câmara os vereadores Estão presentesGeovane Nazário Laurentino (PSD), Francisco da Silva Pereira (PTB), Eduardo Jardim Alves (PP), Davi Borges (MDB), Aldacir Jacaré (MDB), Cleomar Gnoatto Vargas (PTB), Sérgio Tadeu dos Santos (PDT), Vivia Quadros (PTB) e Jorge Luis Nicolau (PDT).

Passava das 18h e o grupo ainda ouvia a leitura do texto do projeto de lei da prefeitura, que tem quase 300 páginas, através de um programa de Inteligência Artificial.

Como a espera é maçante, o público – a maioria composta por pessoas portando adesivos de aprovação ao Plano Diretor, com mais estímulos à construção civil – aguarda do lado de fora do Plenário Ledir Fermino Alves.