Governador Eduardo Leite retira projeto que aumenta ICMS no Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite (PSDB) retirou de pauta o projeto que aumenta a alíquota básica do ICMS de 17% para 19,5%. O tema iria a plenário na terça-feira (19), em sessão extraordinária do Parlamento gaúcho.Em vídeo divulgado pela assessoria do Piratini na noite desta segunda-feira (18), Leite reconheceu a dificuldade para garantir os votos necessários. “A gente teve, às vésperas da votação na Assembleia Legislativa, a manifestação de muitos parlamentares de não desejarem avançar com esta proposta. E nós respeitamos esta percepção, e portanto estamos encaminhando a retirada do projeto da Assembleia Legislativa e vamos dar sequência ao plano alternativo que nós temos para garantir as receitas do Estado”, afirmou o governador.O projeto apresentado pelo Piratini foi alvo de críticas de setores empresariais e de parlamentares da própria base do governo, dificultando uma vitória de Leite no maior teste de sua força política no segundo mandato.Agora, o governo parte para o plano B: os decretos que fazem a revisão de benefícios fiscais, publicados no sábado (16) pelo governador para pressionar a aprovação do reajuste do ICMS.