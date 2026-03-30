A dominância das marcas

A dominância de marca se configura quando uma marca, isoladamente, apresenta desempenho superior à soma de todas as suas concorrentes em uma categoria, desconsiderando as respostas de desconhecimento. Mais do que liderar, a marca dominante ocupa um espaço amplamente concentrado na memória ou na escolha das lideranças, tornando-se a principal referência daquele segmento. Esse indicador revela contextos nos quais a concorrência simbólica é reduzida e o posicionamento da marca se estabelece de forma consolidada. Em mercados com dominância elevada, a marca líder não apenas se destaca, mas passa a operar como padrão de comparação, criando barreiras relevantes para concorrentes e novos entrantes.

As marcas dominantes na lembrança

Quanto maior a distância entre a marca dominante e o conjunto de suas concorrentes, maior é o grau de consolidação do seu posicionamento. Na edição de 2026 do Marcas de Quem Decide, as marcas associadas a segmentos estruturantes da economia e a organizações de forte presença histórica seguem apresentando os maiores níveis de dominância na lembrança. O Sicredi mantém o melhor desempenho do estudo, com 78,8% de lembrança na categoria Cooperativa de Crédito, abrindo uma vantagem superior a 60 pontos percentuais em relação à soma das demais marcas citadas no segmento. Em seguida, a Marcopolo apresenta 70,75% de lembrança na categoria Fábrica de Ônibus, posicionando-se 57,25 pontos percentuais à frente das concorrentes somadas. A Unimed também se destaca, com 71,8% de lembrança em Planos de Saúde, frente a 25,3% atribuídos ao conjunto das demais marcas da categoria. Esses resultados reproduzem o padrão observado na edição anterior da pesquisa, indicando estabilidade e consolidação de marcas que já ocupam posições centrais no imaginário das lideranças gaúchas. Entre as dez marcas mais dominantes na lembrança, chama atenção o fato de que as cinco primeiras colocadas apresentam vantagens superiores a um terço em relação às concorrentes, evidenciando categorias com baixa disputa e elevado grau de concentração de imagem. Embora exista sobreposição entre marcas líderes e marcas dominantes, a análise da dominância revela nuances importantes. Oito das dez marcas dominantes na lembrança também figuram entre as dez mais lembradas do estudo. As exceções são a STIHL, na categoria Ferramentas Motorizadas, que alcança 44,75% de lembrança frente a 31,0% das demais marcas somadas, e a Red Bull, na categoria Energético, com 36,5% contra 28,1% das concorrentes. Esses casos indicam marcas que, mesmo fora do topo geral da lembrança, exercem domínio claro dentro de seus segmentos específicos.

As marcas dominantes na preferência