Iargs é reconhecido na categoria Entidade Jurídica do Marcas de Quem Decide 2026

Em visita ao Jornal do Comércio nesta terça-feira (10), a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs), Dra. Sulamita Santos Cabral, recebeu o certificado do 5º lugar entre as marcas mais lembradas na categoria Entidade Jurídica do Marcas de Quem Decide 2026.
A entidade completará 100 anos em outubro e, no ano do centenário, pretende intensificar o debate da inteligência artificial no meio jurídico. Além, claro, de promover as festividades para o marco histórico.
"Estamos muito honrados por sermos lembrados no Marcas de Quem Decide. É muito bom saber que os gaúchos lembram do Iargs. Nós congregamos os estudiosos, não temos nenhuma agenda partidária e o que nós queremos é unir as pessoas para o estudo do direito e contribuir, assim, para o aperfeiçoamento da sociedade. Esse é o nosso intuito e foi o que fez com que os fundadores criassem este instituto já há 100 anos", comenta a Dra. Sulamita.