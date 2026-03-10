Iargs é reconhecido na categoria Entidade Jurídica do Marcas de Quem Decide 2026

Marcas de Quem Decide 2026 Em visita ao Jornal do Comércio nesta terça-feira (10), a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs), Dra. Sulamita Santos Cabral, recebeu o certificado do 5º lugar entre as marcas mais lembradas na categoria Entidade Jurídica do

A entidade completará 100 anos em outubro e, no ano do centenário, pretende intensificar o debate da inteligência artificial no meio jurídico. Além, claro, de promover as festividades para o marco histórico.