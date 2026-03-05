Para autoridades públicas, reconhecimento das marcas estimula desenvolvimento econômico do Estado

A entrega do prêmio Marcas de Quem Decide, promovido pelo Jornal do Comércio, reuniu lideranças empresariais e autoridades públicas no dia 3 de março no Salão de Atos da Pucrs, em Porto Alegre. O evento destacou as marcas mais lembradas e preferidas do Estado, reafirmando o papel estratégico do setor produtivo no desenvolvimento regional. Representantes do setor público marcaram presença e ressaltaram a relevância da premiação como estímulo ao empreendedorismo, à geração de renda e à construção de um ambiente econômico mais dinâmico.

Para o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), o Marcas de Quem Decide é “uma marca do Rio Grande do Sul”. Defendendo que a sociedade se move pelo empreendedorismo - e que a gestão pública deve atuar como facilitadora do desenvolvimento -, Melo destacou medidas adotadas na capital em favor da iniciativa privada, como celeridade nos licenciamentos, segurança jurídica e política de não aumento de impostos. “ A gestão é como se fosse um grande trem com mais de duas dezenas de vagões; o principal vagão é o desenvolvimento econômico”, sustentou. E completou que “sem crescimento, não há cidade bem cuidada nem qualidade de vida”.

Na mesma linha, a prefeita de Nonoai e presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Adriane Perin de Oliveira (PP), enfatizou a parceria entre poder público e iniciativa privada como motor do progresso municipal. Para ela, quando o município se fortalece, isso ocorre “a muitas mãos”, e a presença do setor produtivo é decisiva para impulsionar resultados. A dirigente defendeu a redução da burocracia como função primordial do poder público e reforçou que o crescimento econômico permite aos municípios ampliar e qualificar a oferta de serviços à população.

O diretor de atração de investimentos da Invest RS, Fabrício Forest, reforçou a parceria entre a agência e o Jornal do Comércio na promoção do Rio Grande do Sul e na captação de novos investimentos. Para ele, reconhecer empresas e empreendedores fortalece toda a cadeia produtiva e renova o ânimo coletivo em torno do desenvolvimento do Estado.

Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Moisés Barboza (PSDB) destacou a importância de “jogar luz” sobre as pessoas e marcas que movem a capital e o Estado. Para ele, trata-se de uma “egrégora positiva” de geração de emprego, renda e oportunidades. O vereador defendeu que o Legislativo reconheça o esforço das empresas e, sobretudo, das pessoas que estão por trás delas, responsáveis diretas pelo progresso gaúcho.

Um dos representantes do governo estadual no evento, o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabrício Guazzelli Peruchin, lembrou que o Rio Grande do Sul vive um momento de retomada após a tragédia climática de 2024. Segundo ele, os indicadores recentes já apontam resultados expressivos, e reconhecer lideranças empresariais é fundamental para identificar setores em ascensão e direcionar políticas públicas de apoio. “O Governo do Estado está aqui para ajudar”, afirmou.

Também pelo Executivo gaúcho esteve no evento a secretária extraordinária de Relações Institucionais do governo do Estado, Paula Mascarenhas, que trouxe à tona o desafio contemporâneo da comunicação pública. Para ela, o evento evidencia empresas que entendem a comunicação como ferramenta estratégica de posicionamento e fortalecimento institucional.

Presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), o desembargador Túlio de Oliveira Martins ressaltou que a importância do evento reside na valorização de quem impulsiona o Estado. Para ele, são as empresas e os empreendedores que “ que movem a roda da economia e que permitem que os demais (setores) também se desenvolvam num círculo virtuoso; é assim que as coisas funcionam e é assim que as nações prosperam”.