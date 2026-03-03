Cooperativas estão entre as marcas mais lembradas pelos gaúchos

O faturamento das cooperativas do Rio Grande do Sul respresenta mais de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, segundo dados do Sistema Ocergs, o que mostra a força econômica do setor e também a relevância estratégica das suas marcas. E elas foram destaque no evento Marcas de Quem Decide, realizado nesta terça-feira, 3 de março, no Salão de Atos da Pucrs,, em Porto Alegre.

Para o gerente de relações institucionais da Ocergs, Tarcísio Minetto, a marca é o DNA de cada cooperativa que, quando consolidada, transmite confiança ao mercado, facilita negociações, amplia acesso a crédito e fortalece relações comerciais. "O Marcas de Quem Decide é importante pois o sistema cooperativo como um todo tem um papel fundamental do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social dos gaúchos, pela capacidade de fazer essa interação com as comunidades locais, regionais e estaduais", aponta o dirigente.

O cooperativismo que tem raízes históricas profundas no Estado, especialmente nos ramos agropecuário, crédito e saúde, se fortaleceu a partir da consolidação dessas marcas que hoje estão na memória e no dia a dia dos gaúchos. É o caso da Cotrijal, cooperativa de Não-Me-Toque, que está entre as mais lembradas no Estado. "O certificado de marca mais lembrada dá visibilidade ao papel da cooperativa. Uma marca muito forte junto com a Expodireto Cotrijal, um exemplo de organização e de profissionalismo", disse Minetto, que representou o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, no evento.

O dirigente também destacou a importância das cooperativas em momentos de crise, como a vivida pelo agronegócio gaúcho, pelo alto endividamento dos produtores, novo episódio de estiagem e juros elevados. "O sistema Ocergs vem acompanhado de perto, junto com as outras entidades, encaminhando demandas junto ao governo federal para encaminhar soluções para acesso ao crédito aos associados que ficaram pendentes", revelou.

Para a cooperativa Santa Clara, que também esteve entre as marcas preferidas pelos gaúchos, o reconhecimento "consolida e comprova o trabalho sério e ético de mais de um século de história", afirma o diretor Administrativo e Financeiro da cooperativa, Alexandre Guerra. Criada em 1911 por imigrantes italianos e batizada de Santa Chiara, a marca logo recebeu nome brasileiro de Santa Clara. Para o dirigente, o Marcas coroa a força e o posicionamento da marca junto ao mercado. "Um evento de credibilidade que tem história e isso faz com que possamos crescer de forma conjunta."

O momento desafiador vivido pelo setor leiteiro no Estado fez com que a Santa Clara, que conta com 4,8 mil famílias associadas, buscasse cada vez mais inovar, para seguir surpreendendo o consumidor. "No último trimestre, os preços do leite estavam extremamente baixos, o que achatou a margem e deixou o produtor e a indústria no prejuízo. Agora estamos buscando a retomada", afirmou Guerra.

No ramo da vitivinicultura, a Vinícola Garibaldi também foi destaque no Marcas como líder no segmento de espumantes no Estado. O gerente de marketing da cooperativa, Maiquel Vignatti, afirma que o mais importante é ser lembrado por lideranças que trabalham no varejo, na indústria a partir da iniciativa do Jornal do Comércio, um dos "principais veículos de comunicação do Estado". O reconhecimento incentiva a cooperativa a incrementar ainda mais as áreas de qualidade dos produtos, investimentos em tecnologia e inovação. "Nos desafiamos sempre para atender o consumidor, cada vez mais exigente, em busca de produtos novos", afirma o executivo.

O gerente nacional de vendas da Cooperativa Aurora, Silvio Martins, vinícola que também está no topo do ranking das marcas mais lembradas pelos gaúchos, diz que o Marcas representa uma interação entre a indústria fabricante e o consumidor final. "O prêmio representa muito para quem produz. Nesse caso, é um reconhecimento que a gente recebe, uma inclusão nesse aspecto da indústria", avalia.

Entre as cooperativas da área da saúde, a Unimed Federação ocupou o primeiro lugar no ranking entre as preferidas e as mais lembradas pelos entrevistados. "O prêmio ele representa tudo aquilo que a Unimed vem fazendo há muito tempo. Isso não aconteceu da noite pro dia. Nós trabalhamos em grupo, nós olhamos para as pessoas. É um olhar de cooperativa e de responsabilidade", afirma o gestor de Comunicação e Marketing da cooperativa, Aldo Pricladnitzki.

O foco na orientação e informação das pessoas, em relação a uma vida mais saudável, mudança de hábitos, dicas de saúde além da atenção aos colaboradores são apontados pelo executivo como diferenciais que fazem a Unimed estar no topo das mais lembradas. "Procuramos desenvolver os nossos colaboradores, especialmente em termos de gestão, para crescermos e evoluirmos juntos", acrescenta Pricladnitzki.

Na área da odontologia, a Uniodonto também esteve entre as marcas de destaque e para o presidente da cooperativa, Irno Augusto Pretto, o reconhecimento se deve à crescente profissionalização da entidade. "O Marcas de Quem Decide consolida as marcas que se profissionalizaram e as que estão inovando. Essa premiação coloca no topo quem realmente merece, pois notamos que, ano a ano, quem não evolui e inova fica de fora da pesquisa", afirma.

A cooperativa de crédito Sicredi também foi destaque no Marcas. O presidente da cooperativa Sicredi Origens, Ronaldo Sielichow, diz que o reconhecimento dado às marcas é fundamental para o crescimento do Estado e do País. "Participamos do Marcas desde a primeira edição e notamos uma grande evolução do Jornal do Comércio, no rumo do desenvolvimento e do investimento em tecnologia", disse Sielichow. Num ano em que o Estado ainda sente os reflexos da enchente de 2024, o dirigente aponta a importância do Sicredi Origens no processo de recomeço. "Ainda estamos num momento de recuperação, mas esse ano já respirando um pouco mais aliviados, com empresas e varejo, muitos completamente destruídos e puderam contar com a parceria do Sicredi."