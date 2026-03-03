Marcas de Quem Decide destaca força institucional e protagonismo econômico no RS

pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida nesta terça-feira (3) pelo Jornal do Comércio, reuniu lideranças de diferentes setores econômicos para destacar a relevância do reconhecimento às marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul. Realizado desde 1999, o levantamento se consolidou como um dos principais indicadores de percepção de mercado no Estado, distinguindo organizações que mantêm presença sólida junto à sociedade. Neste ano, o evento contou ainda com painéis no turno da tarde, ampliando o debate sobre desenvolvimento econômico e posicionamento institucional. PATRICIA ARRUDA PRESIDENTE DA CRCRS/ Marcas de Quem Decide 2026 DANI BARCELLOS/ ESPECIAL/JC A divulgação dos resultados da, promovida nesta terça-feira (3) pelo, reuniu lideranças de diferentes setores econômicos para destacar a relevância do reconhecimento às marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul. Realizado desde 1999, o levantamento se consolidou como um dos principais indicadores de percepção de mercado no Estado, distinguindo organizações que mantêm presença sólida junto à sociedade. Neste ano, o evento contou ainda com painéis no turno da tarde, ampliando o debate sobre desenvolvimento econômico e posicionamento institucional.

Patrícia Arruda, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS)

A presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Patrícia Arruda, ressaltou que a distinção representa mais do que um reconhecimento pontual, simbolizando a consolidação de um trabalho contínuo desenvolvido ao longo do último ano. Segundo ela, o prêmio reforça a trajetória e a atuação institucional da entidade, além de fortalecer todo o setor contábil gaúcho.

Para a dirigente, estar entre as marcas mais lembradas e queridas do Estado amplia a credibilidade do Conselho e sua capacidade de representação. “Esse prêmio consolida toda uma marca, toda uma existência, todo um trabalho do último ano e isso é muito importante para o setor contábil. É importante que a gente esteja à frente, sim, de uma marca mais lembrada, de uma marca mais querida, isso fortalece a nossa entidade, fortalece o nosso setor”, afirmou.

Lucas Baldiserotto, CEO do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS)

O CEO do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), Lucas Baldiserotto, avaliou que o Marcas de Quem Decide cumpre papel estratégico ao evidenciar a força dos diferentes segmentos produtivos. Na análise do dirigente, a iniciativa é relevante para todas as áreas da economia, pois demonstra de forma concreta a representatividade e o desempenho da indústria, do comércio e dos serviços gaúchos.

Baldiserotto destacou ainda que o levantamento oferece um retrato fiel da percepção da sociedade. “Sem dúvida, eu acho que o Marcas de Quem Decide é importante para todos os setores do nosso Estado, porque ele demonstra a representatividade e o desempenho da indústria, do comércio e dos serviços gaúchos”, afirmou. Para ele, o estudo “nos dá uma noção muito clara das principais marcas que estão na cabeça do povo gaúcho e que têm relevância nacional também”, consolidando reputações e reafirmando o protagonismo das organizações no cenário econômico.

Leandro Pompermaier Presidente da ADVB/ Marcas de Quem Decide 2026

Leandro Pompermaier, presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB)

O presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), Leandro Pompermaier, definiu o evento como um dos principais momentos de valorização do empreendedorismo no Estado. Para ele, a premiação coloca em evidência líderes e organizações que representam a força econômica do Rio Grande do Sul.

“O Marcas é um momento onde a gente coloca no palco os grandes líderes, as grandes marcas que nós temos no Rio Grande do Sul, mostrando a nossa força. Isso é extremamente importante, porque a gente sempre tem aquela questão de como que o Rio Grande do Sul se posiciona perante o Brasil e perante o mundo”, declarou.

Pompermaier também associou a iniciativa ao propósito da entidade de enaltecer a capacidade de execução das empresas gaúchas. “Nós lá da ADVB sempre falamos sobre isso. A gente quer enaltecer a execução do gaúcho, e o Marcas é a execução do gaúcho. Então, as grandes marcas estão aqui presentes”, ressaltou. O dirigente enfatizou ainda o ambiente de relacionamento proporcionado pelo encontro, classificando-o como um espaço estratégico de networking para o setor produtivo e a comunicação empresarial.

Tiago Dinon Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

O presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Tiago Dinon Carpenedo, destacou que as marcas extrapolam conceitos como identidade visual ou posicionamento estratégico e representam, sobretudo, a credibilidade construída ao longo do tempo junto aos consumidores e à sociedade.

“As marcas, de forma geral, são o meio pelo qual os consumidores identificam as empresas que são referências e nas quais depositam confiança”, afirmou. Na avaliação do dirigente, a premiação evidencia organizações que mantêm presença efetiva no mercado e consolidam reputação sólida de maneira contínua.

Carpenedo ressaltou ainda que o reconhecimento alcança não apenas as instituições, mas também as pessoas que as constroem diariamente. “Por trás de toda grande marca, existem empreendedores e negócios que exigem muita dedicação e um cuidado extremo com a sociedade e com seus clientes”, declarou, ao salientar que a distinção contempla lideranças e equipes responsáveis por assegurar a continuidade do empreendedorismo de forma digna e sustentável no Rio Grande do Sul.

Ao valorizar empresas e profissionais que contribuem para o desenvolvimento econômico gaúcho, o Marcas de Quem Decide reafirma a importância da gestão responsável e da confiança como pilares centrais para a consolidação das marcas no mercado.