Evento amplia visibilidade do ecossistema de inovação

Uma boa e longeva reputação é resultado de estratégia e comportamentos consistentes ao longo do tempo. A 28ª edição do Marcas de Quem Decide, realizado pelo Jornal do Comércio, premiou nesta terça-feira (3) as marcas que levam isso a sério.

Além de destacar as mais lembradas e preferidas dos gaúchos, o Marcas de Quem Decide reúne a cada ano a nova economia, organizações de tecnologia e inovação que estão construindo o futuro com novos produtos e soluções, mas também enfrentam o desafio de desenhar um posicionamento estratégico para que passem a ser percebidas e reconhecidas pelos consumidores como marcas admiradas.

“O Marcas de Quem Decide é uma oportunidade de visibilidade para o ecossistema. Nos faz furar a bolha, celebrando ações que estão sendo realizadas dentro do nosso ecossistema e que, muitas vezes, não são conhecidas pelo setor mais tradicional”, destacou Pedro Valério, diretor executivo do Instituto Caldeira. O hub de inovação gaúcho foi uma das cinco marcas mais inovadoras gaúchas, que teve como grande vencedora a Tramontina.

Jorge Audy, Superintendente de Inovação e Desenvolvimento Pucrs e Tecnopuc

“Esse é um evento de enorme tradição no Rio Grande do Sul e é uma honra para a Pucrs sediar esse encontro, especialmente em um momento em que o Jornal do Comércio passará a ter a sua sede aqui no Tecnopuc, nosso parque científico e tecnológico. O Marcas de Quem Decide se torna cada vez mais importante, em especial para nossa área de tecnologia e ambientes de inovação, que chegaram um pouco depois como trabalho de marca em relação aos setores tradicionais, mas que ganham cada vez mais relevância como um setor de futuro”.

Pedro Valério, diretor executivo Instituto Caldeira

“O Marcas de Quem Decide já é um evento consolidado no calendário do Rio Grande do Sul, pois dá luz, justamente, para iniciativas que são muito relevantes em vários campos da nossa sociedade.Para quem atua no setor de inovação e tecnologia, esse evento, de alguma maneira, nos faz furar a bolha, celebrando ações que estão sendo realizadas dentro do nosso ecossistema e que, muitas vezes, não são conhecidas pelo setor mais tradicional. O Jornal do Comércio tem essa capacidade de dialogar com as diferentes tribos do nosso estado e contribuir para que essas iniciativas sejam cada vez mais relevantes”.

Thiago Ribeiro, diretor técnico da Procempa

“Eu cresci profissionalmente acompanhando o Marcas de Quem Decide, um projeto que o Jornal do Comércio faz com muita maestria e que materializa o resultado das grandes marcas do mercado gaúcho. É um grande orgulho para qualquer empresa fazer parte desse grupo seleto das premiadas. O mercado de tecnologia é quase um entrante desse processo de consolidação de marcas, por ser um setor mais recente, mas a área de tecnologia vem em uma evolução de visibilidade. Sempre pensamos nas big techs, mas esse é um mercado muito maior e mais robusto, e eventos como esse ilustram essa evolução e valorizam esse segmento”.

Alexandre Melo, presidente da Assespro RS

“O Marcas de Quem Decide é um grande evento que marca o início do ano. A qualidade e a curadoria com a qual o Jornal do Comércio apresenta esse tema nos traz um painel bastante claro de quem, de fato, está sendo mais relevante na economia do Estado e, a partir disso, propicia aproximações e conexões importantes. A tecnologia está presente em tudo - mesmo os negócios que não tem ela no seu core business, usam tecnologia nos seus negócios, e as empresas do setor precisam estar cada vez mais próximas de quem decide”.



Ir. Marcelo Bonhemberger, vice reitor da Pucrs

“Esse evento é muito importante porque destaca marcas que fizeram um trabalho consistente ao longo do ano, nos diferentes segmentos da nossa sociedade. É um reconhecimento que demonstra todo o esforço que vem sendo feito pelas empresas, e que consolida uma trajetória. Ao mesmo tempo, cumpre um papel de gerar conhecimento sobre o que diversas empresas estão fazendo para fortalecerem o ambiente empresarial, a educação e, com isso, levar um valor real para a sociedade”.

Flávia Fiorin, diretora Tecnopuc

“Esse é um grande encontro de pessoas com as quais nos conectamos ao longo do ano. Nesse dia de celebração, temos aqui a comunidade empresarial reunida e, com isso, o desdobramento da conexão e da força da indústria gaúcha”.

Debora Chagas, CEO na Numerik

“O Marcas de Quem Decide traz uma validação estratégica para as marcas que são premiadas. Quero dar um destaque às empresas do setor de tecnologia, que cada ano vem sendo mais reconhecidas e estão se tornando mais fortes. Essas marcas contribuem diretamente para o desenvolvimento das outras empresas e no desenvolvimento da economia gaúcha, porque a inovação e a tecnologia são fundamentais para a competitividade dos negócios”.



