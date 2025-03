Gerdau e Tramontina são eleitas como as grandes marcas gaúchas de 2025

Durante o evento de divulgação da pesquisa Marcas de Quem Decide 2025, que ocorreu na manhã de ontem, no Teatro Fiergs, em Porto Alegre, foram detalhadas as marcas vencedoras da categoria Grande Marca Gaúcha do Ano. Na ocasião, foram listados os 10 nomes elencados, que neste ano foram todos de empresas.

A Gerdau ficou em primeiro lugar no quesito lembrança, com 13% das indicações dos entrevistados ouvidos na pesquisa. Já a Tramontina assumiu o posto em preferência, com 17,69%.

Na lembrança, depois da Gerdau, aparecem as empresas Tramontina, Marcopolo, Randon, RBS, Banrisul, Sicredi, Farmácias São João, Companhia Zaffari e Be8.

Já na preferência, depois de Tramontina, aparecem as empresas Gerdau, Marcopolo, Randon, Banrisul, RBS, Zaffari, Farmácias São João, Sicredi e Be8.

O levantamento deste ano teve 5 mil marcas destacadas pelos entrevistados, 1 mil a mais do que no ano passado.