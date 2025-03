Gestores públicos destacam importância do setor empresarial para o desenvolvimento de Porto Alegre e do Estado

Presentes no evento Marcas de Quem Decide, promovido pelo Jornal do Comércio e realizado na manhã desta segunda-feira, 24, no Teatro da Fiergs, gestores públicos saudaram o papel do setor empresarial para o desenvolvimento de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Esta é a 27a. edição da premiação, que reconhece as marcas mais lembradas e as preferidas de líderes do Estado.



“É fundamental toda a sociedade estar unida, ainda mais o setor produtivo, porque a cidade precisa se reconstruir, mas também tem que manter tudo aquilo que acontece e trazer novos esforços”, aponta André Flores, secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre. Na mesma linha, Fabrício Peruchin, secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos entende como importante “a aproximação entre o público e o privado, para a gente poder dialogar e implementar as melhores políticas públicas para o nosso povo”.



Luiz Carlos Pinto, diretor-geral do Gabinete da Inovação de Porto Alegre, destaca que “a essência da inovação é a capacidade de se reinventar, de ser criativo, de desacomodar”. Para ele, o prêmio “nos dá bons exemplos, de quem está fazendo coisas diferentes, e isso estimula todo o ecossistema a se transformar e a tentar evoluir”. Neste sentido, aponta que “o Jornal do Comércio tem um papel incrível de conseguir traduzir muitos desses interesses, seus impactos econômicos, seus impactos sociais, e, ao mesmo tempo trazer um pouco dessas tendências mundiais para que os nossos líderes, tomadores de decisão e novos empresários possam entender o que está acontecendo no mundo e como se posicionar diante disso”.



Representando o parlamento gaúcho, Felipe Camozzato (Novo) entende que o Marcas de Quem Decide “é ainda mais importante pensando na retomada” pós-enchente. “É um momento importante para ver quem se reorganizou, quem está investindo, quem está crescendo. Queremos muito passar essa mensagem Brasil afora, de que o Rio Grande do Sul está aberto para negócios, de pé de novo, tocando para frente”, conclui.

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PDT), prestigiou as empresas do município que receberam prêmios. "É uma cidade que tem encontrado destaque e oportunidades na Região Metropolitana. Está lá a CMPC (premiada como Marca Gaúcha Ambiental), que é uma empresa importante para o desenvolvimento do Estado, ampliando o investimento privado no Rio Grande do Sul. Também temos a Toyota (premiada nas categorias Carro Importado e Carro Nacional) e o Ibis (premiado na categoria Hotel). Então, vemos que Guaíba está dando oportunidade para essas empresas investirem e crescerem", avalia.