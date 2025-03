Destino mais lembrado e preferido dos gaúchos, Gramado quer internacionalizar o turismo

Pelo quinto ano consecutivo, Gramado é a cidade mais lembrada (55,75%) e preferida (45,2%) na categoria Destino Turístico Gaúcho da pesquisa Marcas de Quem Decide, realizada pelo Jornal do Comércio e que chega à 27a. edição em 2025. Para o prefeito Nestor Tissot (PP), este é o reconhecimento de “um trabalho feito com muito profissionalismo”.A gestão municipal foca, desde o início do ano passado, no processo de voltar a receber turistas, movimento que havia caído nos meses anteriores devido às enchentes e ao fechamento do Aeroporto de Porto Alegre. Chama atenção, segundo o prefeito, o aumento de visitantes estrangeiros, o que “vem ao encontro do objetivo de internacionalizar o nosso turismo”, aponta Tissot.“Estão vindo muitos estrangeiros, especialmente aqui do Mercosul, mas europeus, asiáticos, pessoas que a gente não tinha normalmente notícias na cidade”, explica. A busca por ampliar o público que visita as atrações turísticas na cidade serrana inclui a participação em feiras no exterior e a apresentação de pacotes de turismo para quem escolher Gramado como destino. A volta e voos diretos entre Porto Alegre e Lisboa facilita o atendimento deste objetivo.Neste quesito, “a distinção (do Marcas de Quem Decide) vem acrescentar e somar a um trabalho que, modéstia à parte, é muito sério, feito todo dia de respeito ao turista, de respeito às pessoas que nos visitam, para que eles possam retornar”.