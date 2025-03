Escritório jurídico é categoria mais pulverizada no Marcas de Quem Decide

Marcas de Quem Decide lideranças gaúchas lembram e preferem dezenas de nomes. A média de marcas citadas durante a pesquisa2025 chegou a 62 na lembrança e 55 na preferência. Ou seja, quando se pensa em um tipo de produto ou de empresa, as

Nesta edição de 2025, a categoria com maior pulverização foi Escritório jurídico (de advocacia), com 201 marcas citadas no indicador de lembrança e 191 marcas no indicador de preferência, mesmo número observado na preferência da categoria Restaurantes, que no ano anterior tinha sido a com maior grau de pulverização e agora foi a segunda categoria com mais marcas citadas.

As categorias que concentram menor número de citações nesta edição foram Cooperativa de crédito, com 10 marcas lembradas e 9 preferidas; Refrigerante, com 12 marcas lembradas e 12 preferidas e Rede de farmácias, em que foram mencionadas 13 diferentes marcas na lembrança e 14 marcas na preferência.

Na pulverização da preferência, a segunda categoria com menor número de marcas citadas foi Fábrica de ônibus, com apenas 10 marcas mencionadas. Em toda a pesquisa, foram citadas 4.917 diferentes marcas na lembrança e 4.360 na preferência, distribuídas em 79 categorias.

A pulverização tanto de lembrança como de preferência aumentou cerca de 10% em relação à pesquisa de 2024. Na lembrança, a pulverização saiu de 56 para a média de 62 marcas. Já na preferência, a média de pulverização era de 51 e na atual edição chegou a 55.

Um dos fatores que impactou no aumento da pulverização foi a mudança de categorias pesquisadas, ou seja, categorias que tinham grau de pulverização abaixo da média, como por exemplo Conectividade, Farinha de trigo e Café, deram lugar a categorias em que a pulverização está acima da média, como por exemplo marca da Retomada Econômica, Lojas de produtos pet e marca de Calçados.

O fenômeno da pulverização está associado ao tipo de produto e à força das marcas locais, que estimulam uma menção maior de marcas em algumas categorias. A regionalização das marcas do Rio Grande do Sul sofre impacto da forma como um produto ou empresa é conhecido.

Os dados detalhados serão divulgados na próxima segunda-feira, 24 de março, no Teatro Fiergs, em Porto Alegre.