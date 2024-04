Livros sobre negócios para quem deseja empreender

Confira livros que inspiraram empreendedores gaúchos.

1. Lições de um empresário rebelde. O livro é a biografia de Yvon Chouinard, empresário estadunidense por trás da marca de artigos esportivos Patagônia. No livro, ele conta sua trajetória e traz reflexões sobre como empreender de maneira mais ética.

2. O poder do hábito. Escrito por Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, o livro tem como objetivo retratar como hábitos podem se transformar em resultados eficazes.

3. A estratégia do Oceano Azul. Escrito por Renée Mauborgne e W. Chan Kim, o livro foi publicado em 2005 e busca ensinar o leitor a investir em mercados inexplorados.

4. Empreendedorismo para subversivos. No livro, Facundo Guerra, CEO do grupo Vegas, conta sua trajetória profissional até largar tudo para abrir o próprio negócio. Ele cita acertos e erros e oferece um guia com dicas fundamentais para empreender.