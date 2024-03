Cooperativas reconhecidas no Marcas de Quem Decide

O setor cooperativo também marcou presença na premiação do Marcas de Quem Decide. É o caso do Sicredi, reconhecido como uma das principais marcas em seu setor.

"O Jornal do Comércio tem muita credibilidade. E esta credibilidade reforça em muito o reconhecimento de uma marca no Rio Grande do Sul", avalia o presidente da Central Sul/Sudeste do Sicredi, Márcio Port.

O Marcas abre caminho para um ano de excelente perspectiva à cooperativa financeira. Segundo Port, é esperada a manutenção de um ritmo de crescimento de 25% ao ano em 2024. Neste ano, o Sicredi prevê a abertura de 40 novas agências entre as cooperativas que atuam no Estado, chegando a mais de 700 pontos de atendimento ao cliente.

Em outro ramo do cooperativismo, o da geração e distribuição de energia, também há boas perspectivas para 2024, com incremento no consumo e aumento da comercialização livre de energia. No caso da Certel, de Teutônia, também reconhecida como uma das marcas mais lembradas no Estado, há investimentos fortes em geração de energia, com as concretizações de duas hidrelétricas, atendendo a uma necessidade histórica do Rio Grande do Sul,

"A pesquisa desenvolvida pelo Marcas de Quem Decide representa a vontade da sociedade, e reflete em aumento da credibilidade das empresas aqui reconhecidas. Para nós, é um sinal de que precisamos seguir no caminho do aprimoramento e inovação", diz o presidente da cooperativa, Erineo Hennemann.